Fosta concurentă Survivor România care și-a cunoscut soțul pe un site de vânzare-cumpărare. Dezvăluiri uluitoare

Mărturisiri incredibile. Ziua și surpriza din partea foștilor concurenți de la Survivor România. Una dintre cele mai iubite foste Războinice din Republica Dominicană și-a cunoscut viitorul soț pe un site de anunțuri. Cum au reușit să fie împreună și când va avea loc nunta celor doi amorezi. Despre cine este vorba.

Încurcate sunt căile iubirii, iar în ultima perioadă fanii competiției Survivor România au aflat detalii inedite despre concurenții lor favoriți. După povestea de dragoste dintre Marilena Cuciureanu și Andrei Ciobanu, iată că acum a venit rândul Andreei Moșneanu să le împărtășească urmăritorilor săi cum l-a cunoscut pe Adrian, actualul ei soț.

Invitați la emisiunea Ștafeta Mixtă de pe Kanal D, Andreea și Adrian au povestit cum s-au cunoscut în mediul online. Și pentru că fanii au crezut că este vorba despre Instagram sau Facebook, ei bine, nici vorbă de așa ceva. Fosta Războinică și bărbatul vieții sale s-au cunoscut din întâmplare atunci când bruneta își căuta o motocicletă pe un site de anunțuri.

Cei doi s-au văzut în persoană, la puțin timp după, iar pentru Adrian se pare că ar fi fost dragoste la prima vedere. Bărbatul a fost fascinat de frumusețea brunetei, pe care și-a propus să o cucerească prin orice mijloace.

„Eu l-am cunoscut pe un site de vânzare-cumpărare. Am vrut să-mi cumpăr o motocicletă și nu găseam nimic pe gustul meu. Am stat într-o seară până la 2:00 noaptea. Am căutat până la pagina 46, o să țin minte toată viața, pagina 46, ultimul anunț.

Și am zis: ‘Mamă, cât e ceasul..nu îl sun acum, îl sun mâine. L-am sunat a doua zi și nu era în București, a spus că ne vedem în weekend. Prima întâlnire a fost așa… Eu mă uitam dacă e ok motorul, dacă nu e lovit, el cu glume încerca să îmi atragă atenția. A rămas să ne auzim la telefon.”, a declarat Andreea Moșneanu la Kanal D, conform celor de la Wowbiz.

„Tot trimiteam filmulețe, poze (n.r. cu motocicleta), am văzut, către mine nu avea o atenție și am zis măcar să scot motorul în față, să îi atrag atenția. I-am spus să ieșim să ne mai plimbăm, să vadă cum merge, aveam și un motiv să mă strângă în brațe, că se urca în spatele meu. M-am simțit atras mai mult de felul ei de a fi, nu neapărat de aspectul fizic, de asta am ieșit de mai multe ori, înainte să avem o relație”, a completat Adrian, soțul fostei Războinice de la Survivor România.