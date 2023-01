Fosta soție a lui Dem Rădulescu, despre o posibilă revenire pe scena teatrului. „Inima mă pune la respect”. EXCLUSIV

Fosta soție a lui Dem Rădulescu, despre o posibilă revenire pe scena teatrului. Paula Rădulescu primește încă invitații de a se reîntoarce pe scenă. Potrivit mărturisirilor făcute de actriță în exclusivitate pentru Playtech Știri, aceasta ar spune „da” fără ezitare, dacă inima sa nu i-ar da de furcă.

Paula Rădulescu iubește și acum scena și s-ar reîntoarce cu drag la marea sa iubire, teatrul. Actrița ne-a dezvăluit că primește des invitația de a juca din nou, chiar și doar pentru câteva minute și ar accepta fără ezitare, dacă nu ar avea probleme cu inima. Dar chiar și așa, nu spune „nu” unei eventuale reveniri.

Fosta soție a regretatului Dem Rădulescu nu ne-a ascuns faptul că uneori este nevoită să recurgă la odihnă totală, pentru a se pune din nou pe picioare și că trebuie să evite orice fel de emoție, din cauza problemelor de sănătate pe care le are cu inima.

„Toată lumea își dorește un an mai bun. În acest an îmi doresc să fiu vioaie, să-mi meargă mintea bine de tot, să am umor, să mă bucur de oamenii din jurul meu. Și să-mi aducă fiecare ceas ce nu poate aduce o zi întreagă. Să facem ceva cu piciorul pe care l-am pus într-un loc potrivit, ca să dăm roade.

Îmi doresc să fiu sănătoasă, să mă bucur de mintea și harul meu și să bucur și pe alții. Mi-aș mai dori câteva lucruri mărunte, care se pot sau nu finisa, în funcție de starea mea de sănătate care este extrem de fragilă și de oscilantă. Adică nu pot fi sigură că o săptămână întreagă nu am vre problemă. Sunt cu inima și uneori face ce vrea ea și mă pune la respect două-trei zile, câteva zile în care trebuie să stai cuminte. Îmi cunosc simptomele și știu că dacă nu apăs pe pedală și sunt total liniștită exact cum te ține la spital, când nu ai voie să te dai jos nici măcar din pat, se rezolvă. Trebuie să am grijă să nu am emoții și să nu obosesc. Nu e mare lucru, dar e grav pentru meseria mea. Dacă nu obosești, nu iei aplauze, iar dacă nu ai emoții, nu ești pe scenă, pentru că nu transmiți nimic. E o legătură strânsă între ce mi se cere ca să fiu sănătoasă și ce mi se cere ca să am succes, să fiu ce am fost și ce sunt, o actriță bună”, a adăugat aceasta.