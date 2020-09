Fosta iubită a lui Smiley s-a despărțit de iubit! În loc de nuntă, și-au spus ”Adio!”

Și-au spus adio. Sânziana Negru și fotograful Bogdan Mustață s-au despărțit după doi ani și jumătate de relație, cu toate că fanii credeau că cei doi vor ajunge la altar. De altfel, cei doi trebuiu să se mute împreună în această perioadă.

Fosta iubită a lui Smiley s-a despărțit de iubit!

Sânziana Negru a fost destul de discretă de-a lungul timpului în ce privește viața privată, dar datorită ipostazelor în care s-a afișat în acești doi ani, aceasta s-a confesat fanilor despre cum stă situația, la ora actuală. Aceasta a povestit tot în câteva video-uri postate pe InstaStories.

Dar nu este prima dată când Bogdan și fosta iubită a lui Smiley ajung să se despartă. Prin urmare, acum câteva luni ei au stat ceva vreme despărțiți. Dar Sânziana nu a vrut să dezvăluie și motivul rupturii, dar a avut numai câteva cuvinte de laudă la adresa fostului partener.

„Probabil ați observat că Bogdan lipsește de pe Instagramul de ceva timp. Motivul este acela la care s-a gândit mai multă lume, și anume că ne-am despărțit. Am decis acum câteva săptămâni că e decizia corectă pentru noi. Nu am să intru în detalii, dar am vrut să scap de presiunea asta de a ști doar eu, pentru că a fost o relație cu foarte multe experiențe pe care le-am împărtășit aici cu voi.

Nu am să spun că e ușor sau să fiu acum femeia puternică și independentă care zice că viața merge înainte, deși asta se întâmplă, pentru că dacă investești măcar și un minim de sentimente în doi ani și jumătate, tot te simți vulnerabil și dezechilibrat. E perfect normal să simți că deraiezi puțin de la direcția pe care o aveai, dar încerc să mă concentrez pe lucrurile frumoase din viața mea care nu sunt puține.

Cred că a fost cea mai frumoasă relație a mea de până acum, prin prisma experiențelor pe care le-am avut”, a declarat Sânziana Negru.

Au rămas în relații bune

Cei doi au rămas însă în relații bune, dat fiind că se urmăresc pe rețelele de socializare și nici nu și-au șters pozele pe care le aveau împreună. În plus, Sânziana Negru a lăudat munca lui Bogdan, îndemnându-și fanii să-l urmărească în continuare.

Sânziana Negru a mai mărturist faptul că se mută zilele acestea într-o casă nouă.

„Foarte multe dintre voi mi-ați dat mesaje că acolo ar trebui să fie camera copilului și n-a picat foarte bine”, a spus Sânziana Negru pe Instagram. „Știu că o să fie bine, în timp”, a mai spus influencerița.

Cât despre povestea de dragoste cu Smiley aceasta a declarat:

„A fost o relație frumoasă, am fost aproape doi ani împreună. Nu ne-am despărțit din cauza altei persoane, relația noastră s-a terminat atunci când s-a consumat. Ne-am cunoscut în studioul lui Marius Moga, eu eram la facultate la Cluj. Ne pupăm pe obraz chiar și acum, când ne vedem”, povestea Sânziana în urmă cu cev timp.