Fosta iubită a lui Costin Mărculescu, dezvăluiri șocante. De ce s-au despărțit, de fapt, cei doi

S-a aflat de ce s-a despărțit Costin Mărculescu de ultima sa iubită! Femeia a vorbit deschis despre motivul care a stat la baza deciziei sale și nu, nu este vorba despre un alt bărbat, cum s-a scris în presă! Actorul a murit cu câteva luni înainte de a împlini 51 de ani.

Fosta iubită a lui Costin Mărculescu a spus adevăratul motiv pentru care l-a părăsit

Cristina Canela a spus care a fost adevăratul motiv pentru care l-a părăsit pe Costin Mărculescu, într-un interviu pe care l-a acordat pentru click.ro. Tânăra a rămas însărcinată, iar actorul i-a spus că nu se simte pregătit să devină tată, așa că a pus-o să facă avort.

”Motivul pentru care m-am despărțit de Costin nu e cel spus de alții, că l-am părăsit pentru altul acum doi ani de zile. Eram însărcinată și m-a pus să fac avort. Am stat cu el de vorbă, deja sarcina avea două luni și mi-a zis că încă nu se simte pregătit și că îi e frică și m-am închis în mine. M-am dus cerându-i bani, am făcut avort, și pe urmă m-a căutat să ne împăcăm, cerându-și iertare, dar nu l-am putut ierta pentru răul făcut, mă dezamăgise”, a mărturisit, pentru Click!, Cristina Canela, fosta iubită a lui Costin Mărculescu.

A pus-o să avorteze, deoarece nu era pregătit să devină tată

Chiar dacă s-au despărțit, cei doi au rămas prieteni, iar acum femeia are numai cuvinte de laudă la adresa lui. ”La scurt timp am cunoscut pe altcineva, dar am rămas amici, nu ne-am blocat, a fost un om bun, sensibil, ca un copil nepregătit să devină tată. Deși își dorea, îi era frică. Din cauza fostei lui soții credea că și eu îl voi dezamăgi și nu mi-a dat o șansă. Dacă făceam acel copil acum eram o familie și împreună”, a mai spus Cristina.

La 50 de ani, Costin Mărculescu a făcut infarct și a fost găsit mort în cadă, în propria locuință în noaptea de 10 spre 11 iunie. Fosta sa iubită a scris un mesaj emoționant pe Facebook, în ziua când Costin Mărculescu ar fi trebuit să împlinească 51 de ani. Are și multe să-i reproșeze și se vede că o doare plecare prematură a celui care a fost Costin Mărculescu.

”S-au folosit de tine amuzându-se pe seama ta”

„La mulți ani pentru ziua ta de 51 de ani! Ai avut încredere în foarte mulți oameni care te-au dezamăgit între timp și, ce-i mai rău, e că nu m-ai ascultat când îți spuneam de ei că doar se folosesc de tine și să nu te mai vezi cu ei. Te-ai zbătut în zadar, ți-ai dorit să fii bărbatul puternic, pe care nu-l afectează nimic, dar oamenii te-au abandonat când ți-a fost mai greu, s-au folosit de tine amuzându-se pe seama ta!

Te vedeam trist, obosit, cu sufletul plin de teamă, nu atât de singurătate, pentru că într-un fel îți plăcea, deoarece te săturase-și să mai suferi, dar te speria gândul că ai avut cândva un vis pe care, cu fiecare zi ce trecea, îți părea imposibil de realizat!

Te-ai îndepărtat de toți, ai crezut în multă lume, Dumnezeu a fost bun prin mine, dar multă lume, prieteni, rude s-au băgat, m-au dat la o parte ușor din calea ta prin răutatea din sufletul lor! Dacă nu-mi păsa de tine, nu te certam mereu atunci când greșeai și nici alături la greu nu-ți stăteam atâta timp. Dar tu ai stricat, că nu ai vrut să lupți, m-ai lăsat doar pe mine să trag pentru amândoi!”, scrie Cristina Canela, pe Facebook.