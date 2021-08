Fosta concurentă MasterChef, implicată într-un scandal uriaș la Iași. Susține că e hărțuită, dar localnicii au altă variantă

Mai mulți locuitori ai comunei Miroslava, din apropierea lacului Ezăreni, nu mai pot să doarmă noaptea din cauza muzicii. Astfel, de joi până duminică, la Zaria Club, muzica se aude și după ora 02:00, când localul ar fi trebuit să fie închis.

Fosta concurentă MasterChef, implicată într-un scandal uriaș la Iași

Patroana Elena Pădurariu a spus că o să încerce să monteze care să mai atenueze din disconfortul fonic. Astfel, de joi și până duminică, localul găzduiește evenimente, dar orarul de funcționare nu este respectat, scrie bzi.ro. Vecinii au depus zeci de reclamații, dar situația nu a fost remediată.

„Dețin un imobil în sat Valea Adâncă, comuna Miroslava. În repetate rânduri, la terasa Ezăreni (Restaurant Debarcader – Zaria Club) la care se organizează diverse evenimente, este deranjată liniștea publică la diverse ore, fie în timpul zilei, fie în timpul nopții. Muzica este dată foarte tare, de cele mai multe ori formațiile (care sunt diverse, iar unele vin cu echipamentele proprii) cântă afară, sunetul având intensități mult peste limitele normale. Locuiesc la circa 300 de metri față de local, iar intensitatea măsurată a zgomotului depășește de multe ori 55 – 60 decibeli.

La fiecare reclamație, administratorul afirma că funcționează legal și că are autorizație de funcționare, însă, așa cum am menționat anterior, presupun că avizele au fost acordate în condiții care nu sunt respectate. În acest moment, Poliția și Primăria spun că nu pot face nimic, iar singurul mod în care am putea rezolva problema este să dovedim că nu sunt respectate condițiile din avize”, a spus un locuitor din Miroslava.

Zaria Club este deținut de Elena Pădurariu, fostă concurentă la MasterChef. Elena Pădurariu a spus că va încerca să remedieze problemele invocate de vecini.

„Clienții se amețesc și nu vor să plece. Artificiile de care se spune nu sunt de la noi. Încerc să comunic cu vecinii. S-au făcut măsurători de la Direcția de Sănătate Publică și suntem în limitele legale. Eu înțeleg că sunt supărați, dar mă simt hărțuită. Săptămâna viitoare vor veni panourile fonoabsorbante. Mai mult de atât ce să fac? Noi nu punem manele, se vorbește de dinainte cu clienții”, a spus Elena Pădurariu, potrivit sursei citate.

De altfel, disperați de zgomotele din toiul nopții, proprietarii din apropierea lacului Ezăreni au chemat Poliția.

„În noaptea de 20 spre 21 august a.c., polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Rurală Miroslava au fost sesizați, de mai multe persoane, cu privire la faptul că la un restaurant din comuna Miroslava este difuzată muzica la o intensitate ridicată, fiind astfel tulburată liniștea publică. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, iar în urma celor constatate, s-a dispus sancționarea contravențională, conform Legii nr. 61/1991. De asemenea, au fost informate Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași și Primăria Miroslava, pentru a dispune conform competențelor”, a declarat Ioana Bîlea, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Iași.

Reprezentanții Primăriei Miroslava au precizat că activitatea localului va fi sistată dacă nu vor fi remediate toate problemele.