Florin Vasilică a fost operat de urgență. Ce boală gravă nu îi dă pace

Florin Vasilică, probleme de sănătate. Cântărețul a fost operat de urgență

Celebrul fiu al lui Liviu Vasilică a fost nevoit să suporte o intervenție neaștptată. Cunoscutul cântăreț a intrat în sala de operații, dar nu înainte de a-și face testul pentru COVID-19. Solistul a trecut prin momente grele în urmă cu o zi, după ce mai mulți ani s-a confruntat cu o problemă de sănătate. Interpretul de muzică populară a intrat în direct la Star Matinal unde a vorbit pentru prima oară despre intervenția la care a fost supus, mărturisind că are o hernie de disc. În ultimii doi ani a reușit să țină în frâu problema de sănătate, dar tratamentele nu mai făceau față, așa că a trebuit totuși să se opereze. ”Am fost nevoit să fac testul de COVID-19 pentru a putea fi internat. Sufer de mai mulți ani de două hernii cervicale, hernii de disc, pe care am reușit să le țin până acest moment pe care am reușit să le țin în frâu cu mai multe tratamente, unele mi-au făcut mai mult rău decât bine”, a spus Florin Vasilică la Antena Stars.

Cântărețul a mai declarat că acum starea lui de sănătate e una bună, dar rezultatele operației se vor resimți abia după aproximativ o lună. Operația a fost una ușoară, a durat un ceas, iar după câteva ore de recuperare a fost lăsat să plece acasă. ”A trebuit să apelez la medici pentru o intervenție minim invazivă. „Este vorba de disceptomie cu discogel. (…) Acum sunt foarte bine, după operație la o oră și ceva am fost externat. Efectele se vor vedea în aproximativ 4 săptămâni, dar deja de ieri până astăzi mă simt mai bine”, a mai spus Florin Vasilică la Antena Stars.

„Eu pot să-mi câştig existenţa şi altfel”

Fiul lui Liviu Vasilică este informatician la bază, dar talentul moștenit de la cel care l-a îndrumat i-a ales soarta în viață. Din păcate, regretatul artist și-a pierdut tatăl, așa că a rămas să-i ducă numele și cântecele mai departe.