Florin Marin, românul căsătorit cu un preot britanic, face mărturisiri cutremurătoare. ”Îmi este frică!”

Forin Marin s-a căsătorit, în 2017, cu un preot englez, în vârstă de 82 de ani, dar a fugit cu un spaniol. La începutul anului s-au împăcat și au decis să locuiască împreună, în România. Cei doi nu traversează cea mai bună perioadă, căci Philip se află internat, în stare gravă, la spitalul Elias. Tânărul a făcut declarații cu privire la situația prin care acesta trece.

Florin Marin (27 de ani) a devenit celebru după ce s-a căsătorit, pe 25 aprilie 2017, cu un fost cleric de origine engleză, mai bătrân cu 55 de ani, pe nume Philip Clements. Florinel de la Vișina, după cum mai este cunoscut, l-a întâlnit pe actualul soț pe un site matrimonial. El și-a vândut casa din orașul Kent, i-a cumpărat un apartament în Capitală, în valoare de 100.000 de euro, apoi l-a plimbat în vacanțe, i-a cumpărat haine și accesorii scumpe.

De-a lungul vremii, Florin a avut escapade, peste care preotul a trecut cu vederea, astfel că astăzi sunt tot împreună, dar nu și sănătoși. Bătrânul se află internat, la Terapie Intensivă, la spitalul Elias din București.

„Suntem la urgență de azi dimineață (sâmbătă, 30 mai). I s-a făcut rău lui Philip azi noapte și am chemat ambulanța. M-am trezit pe la 2 noaptea și l-am auzit tușind. M-am dus în dormitorul lui ca să văd ce are și făcuse pe el, avea febra 40. Acum este la Elias. El e la Terapie Intensiva, eu sunt pe la porți, că nu mă lasă să intru. Nu știu ce are, nu știu cum se simte. Îmi este frică. Nu știu dacă are coronavirus”, a spus Florin pentru Click!