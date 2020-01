Cum arată azi Florin Marin, românul care s-a căsătorit cu un preot cu 50 de ani mai în vârstă

Cuplul care a cerut Bisericii Angliei să-și schimbe regulile conform cărora clericii să se poată căsători cu persoane de același sex, au avut o relația ca un „rollercoaster”.

Un preot pensionar, care s-a căsătorit cu un model masculin cu peste 50 de ani mai tânăr decât el s-a despărțit de partenerul său după doar cinci luni. Partenerul este, nimeni altul, decât Florin Marin.

Philip Clements, în vârstă de 79 de ani, a spus că se simte plictisit, mizerabil și singur atunci când soțul său ieșea la petreceri cu prietenii săi mai tineri. Pensionarul și-a vândut casa pentru a cumpăra un apartament nou în București.

A spus că a stat mai mult singur atunci când Florin Marin a petrecut timp cu prietenii mai tineri în cluburile de noapte. Cuplul solicita Bisericii Angliei să-și schimbe regulile care îi împiedica pe clericii din căsătoria de același sex.

„Am terminat relația pentru că a dat în mine. Nu mă lasă de doi ani de zile să dorm. Mi-au sărit dracii pe el. Mi-a tras una în spate și două palme peste față. Când am văzut asta, i-am spus că s-a terminat. Eu am spus mereu că ne certăm, dar chiar așa, la 79 de ani să dai în mine? Eu nu l-am lovit, pentru că la o adică, poliția îl credea pe el, nu pe mine. Mi-a dat bine, pe săturate, și-a descărcat nervii pe mine. Nu am vânătăi şi nici nu am fost la Politie să depun plângere.

El a plecat în Anglia. Încă suntem căsătoriți în acte. Suntem prieteni şi atât. De când a plecat nu am mai vorbit. Eu vreau să plec în afară, nu știu în ce țară, dar vreau să plec. Anglia este exclusă, la fel și un viitor împreună cu el. Casa e pe numele meu. Vreau să îmi găsesc o nouă iubire. Străin vreau! Cu românii ce să fac? Momentan nu mai am nicio activitate. M-a nenorocit ăsta bătrânul”, a spus Florin Marin.