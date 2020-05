Ipostazele șocante în care s-a filmat acum Florin Marin, românul care s-a căsătorit cu un preot englez

După ce la începutul lunii ianuarie făcea vâlvă mare, atât în presa britanică, cât și în cea românească, cu despărțirea lui de soțul său cu 50 de ani mai bătrân, acum Florin Marin s-a gândit să facă furori și pe instagram.

Deși în acte, oficial, este încă legat de bătrânul preot britanic, cu 50 de ani mai în vârstă decât el, Florin Marin anunța în ianuarie că s-au despărțit și că e deja în căutarea unei noi mari iubiri.

Presa britanică le-a acordat câteva articole serioase la vremea aceea și s-a discutat mult despre căsătoria celor doi, mai ales că bătrânul preot, după cum declarase, a vândut ceea ce avea agonisit în Anglia și s-a mutat de dragul lui Florin la București.

Din păcate lucrurile nu au mers bine pentru cei doi, iar Florin, că el este cel care a decis să rupă relația, s-a gândit să-și caute dragostea în altă parte.

Poate de aici și postările incendiare de pe contul său de instagram, unde tânărul a decis să facă revista modei, pe tocuri înalte și îmbrăcat mai mult decât sumar.

Poate din plictiseală, poate din rațiuni știute numai de el, fiind în izolare, ca toți ceilalți, tânărul a decis să facă mai multe filmulețe cu el, în ipostaze sexy (!?), toate cu un mesaj clar pentru posibila viitoare nouă iubire, pe care se pare că, pentru moment, nu a găsit-o încă.

Cei care îi urmăresc contul de instagram au putut urmării show-ul pus în scenă de tânărul Florin Marin care, după cum se poate observa în galeria foto, a trecut repede peste episodul căsătoriei cu preotul din Marea Britanie.

La momentul rupturii de acesta Florin era foarte hotărât în decizia sa și a declarat că nu-l mai interesază acea poveste, aboslut deloc și acuzându-și fostul soț că l-ar fi lovit.

„Am terminat relația pentru că a dat în mine. Nu mă lasă de doi ani de zile să dorm. Mi-au sărit dracii pe el. Mi-a tras una în spate și două palme peste față. Când am văzut asta, i-am spus că s-a terminat. Eu am spus mereu că ne certăm, dar chiar așa, la 79 de ani să dai în mine? Eu nu l-am lovit, pentru că la o adică, poliția îl credea pe el, nu pe mine. Mi-a dat bine, pe săturate, și-a descărcat nervii pe mine. Nu am vânătăi şi nici nu am fost la Politie să depun plângere. El a plecat în Anglia. Încă suntem căsătoriți în acte. Suntem prieteni şi atât. De când a plecat nu am mai vorbit. Eu vreau să plec în afară, nu știu în ce țară, dar vreau să plec. Anglia este exclusă, la fel și un viitor împreună cu el. Casa e pe numele meu. Vreau să îmi găsesc o nouă iubire. Străin vreau! Cu românii ce să fac? Momentan nu mai am nicio activitate. M-a nenorocit ăsta bătrânul”, declara Florin Marin.