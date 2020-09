Florin Marin a ridicat cenușa fostului soț, preotul gay. E ireal ce s-a gândit să își facă din ea

Povestea controversată de iubire dintre Florin Marin și regretatul preot gay s-a încheiat definitiv! Românul i-a îndeplinit ultima dorință a fostului partener, iar acum a mărturisit ce urmează să facă. Unde s-a gândit să depună cenușa? Pe unii i-a îngrozit doar gândul.

Florin Marin și-a încheiat socotelile cu fostul partener

Românul căsătorit cu fostul preot gay a șocat încă de la prima apariție. Povestea lor de dragoste este intrigantă atât în România, cât și dincolo de plaiurile noastre. O zi importantă pentru Florin Marin a fost pe data de 25 septembrie, când tânărul a reușit într-un final să ridice cenușa de la crematoriu a fostului partener. Aceasta a fost ultima dorință a fostului preot, iar Florin a ținut să o îndeplinească orice ar fi. Philip Clements, cunoscut pentru relația cu românul nostru, s-a stins din viață în luna mai.

Iar văduvul a rămas să-i ridice cenușa. Fostul soț i-a respectat ultima îngăduire, iar după o mulțime de acte, care au durat luni de zile, Florin a declarat la Antena Stars că a reușit să ia urna în care se află cenușa ce o va arunca într-un lac, așa cum a lăsat literă de lege Clements. ”Azi am ridicat cenușa, am fost foarte fericit! chiar am glumit în mașină în drum spre casă și i-am spus că mergem să ne plimbăm prin oraș. Ultima lui dorința a fost să-i arunc cenușa într-un lac, într-un parc. O voi face săptămâna viitoare.”, a spus Florin Marin la Showbiz Report!

Ce s-a gândit să facă din cenușă?

Ceea ce a șocat a fost dorința după mărturisirea așteptată, anume că nu vrea ca toată cenușa că fie aruncată în apă, ci dorește ca dintr-o parte din ea să-și facă o bijuterie pe care să o aibă mereu asupra sa. Obiectul îi va aduce constant aminte de el și de povestea pe care au trăit-o împreună. ”O să fac o bijuterie sau să fac o poză de-a lui pusă într-o ramă și pus ceva special și să pun cenușă să-l am alături. Când vorbesc despre soțul meu nu-mi e ușor, pentru că a făcut multe lucruri pentru mine de-a lungul anilor. L-am iubit…”, a mai spus el în direct!

„Sunt distrus. Philip a decedat aseară (duminică, 31 mai). M-au anunțat de la spitalul Elias pe la ora 12 noaptea. Sunt debusolat, îndurerat, nu știu încotro să o iau și ce să fac. Știu doar că îl voi incinera aici”, a declarat Florinel de la Vișina, la scurt timp după decesul lui Philip Clements, pentru publicația click.ro.