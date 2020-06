Florin Marin, reacție în scandalul momentului. Ce spune de banii pe care îi va moșteni după moartea lui Philip

Florin Marin a transmis o reacție neașteptată legată de scandalul momentului în care s-a trezit că este implicat. Românul despre care se știe că a avut o relație cu Philip a transmis de ce crede că are dreptul să moștenească totul odată cu decesul partenerului.

Florin Marin și fostul vicar englez Philip Clements au avut o relație controversată. Românul a fost implicat de curând într-un scandal de proporții, după ce partenerul lui a decedat. Familia englezului îl acuză de lucruri nebănuite pe Florin. Acesta nu a mai suportat și a răbufnit prin intermediul unei intervenții telefonice televizate.

Rudele englezului care a decedat la vârsta de 81 de ani nu cred că românul cu care acesta a avut o relație de câțiva ani ar trebui să fie moștenitorul averii. Mai mult, pe numele lui Florin Marin s-au făcut diverse acuzații foarte dure. Românul a fost atacat și din pricina faptului că el și Philip erau separați atunci când fostul preot s-a stins.

De asemenea, relația lor nu a fost vreodată privită cu ochi buni de către familia vicarului. Florin Marin ar fi refuzat să semneze actele de divorț atunci când el și Philip au pus punct relației. De aceea, ar fi moștenitorul preotului cu care a fost căsătorit. Românul a fost atacat de către frații fostului soț, Brian și Tony Clemens despre care spune că nu i-a cunoscut niciodată, dar care i-au adus jigniri foarte grave.

“Nu i-am cunosct niciodată pe niciun dintre frații săi, dar în urma decesului soțului meu, am hotarât să îi anunț și pe ei. I-am sunat și le-am spus că îmi pare rău că fratele lor a murit. Ei și-au cerut scuze față de mine și le-a părut rău nu ne-am vazut niciodată și că m-au acuzat gresit despre relația mea cu fratele lor. Acum am aflat că m-au atacat într-o declarație de presa din Marea Britanie și nu am înțeles de ce. Nu i-am mai sunat pentru că nu m-a interesat. M-au acuzat că mereu am fost după banii lui și că totul se rezumă la bani. Atunci când cineva moare, pe unii nu îi mai interesează persoana care moare, ci doar banii. Ei știu foarte bine că eu sunt deținătorul a tot ce a fost al fratelui lor. Și am respect față de soțul meu și de numele lui. Și vreau ca el să știe că i-am iertat și că nu mă bag în scandal aiurea.”, a povestit Florin Marin la Antena Stars.