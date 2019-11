Florin Dumitrescu, palpitații pe platourile de filmare de la Antena 1: “Mă apucă nervii și îmi crește tensiunea!”. Ce a pățit juratul Chefi la Cuțite

Emisiunea ”Chefi la Cutițe”, difuzată pe Antena 1, reprezintă o provocare atât pentru concurenți, cât și pentru chefi. După 6 sezoane, în care a trecut prin mari focuri, cel care se va arăta învins în urma unei probe va fi Florin Dumitrescu. Ce va păți juratul în următoarea ediție a show-ului?

Cea mai recentă ediție a show-ului gastronomic ”Chef la Cuțite” a fost prezentă pe sticlă marți, 19 noiembrie. Atunci, chef Florin Dumitrescu a intrat în concurs cu echipa completă, drept pentru care a dorit să sărbătorească momentul, așa că a făcut cinste tuturor prezenți cu țuică de prune.

„E prima oară când am toată echipa în battle patru. Încerc să-i ajut mereu să-și depășească momentele grele și să ajungă cât mai departe în concurs. Am zis să-i cinstim pe toți cu țuică, să începem ziua cum trebuie”, a spus liderul echipei albastre.

Pe de altă parte, adversarul său, Sorin Bontea, a pornit la drum cu avantajul amuletei, care i-a permis să aibă alături un aliat de încredere, pe chef Iosif Ștefănescu, dar și ocazia de a decide el cine ce coș cu ingrediente să folosească. Cât despre cea de-a treia echipă, a lui chef Cătălin Scărlătescu, ediția 22 le-a adus violeților numai momente tensionate, liderul echipei certându-se pe tot parcursul probei cu concurenta Amalia Bellatoni. Cheful a izbucnit, spunând că nu înțelege cu Amalia.

Discuții, tensiuni, așteptare, dar care va fi cel mai dur moment pentru Dumitrescu? Se pare că pe 25 noiembrie, la o probă care implica norocul. Gina Pistol i-a surprins pe chefi și concurenți cu o temă care a neliniștit pe toată lumea: roata norocului. Ea nu include ingrediente, ci țări, care vor decide direcția gastronomică a fiecărei farfurii. ”Va trebui să învârtiți roata și unde va considera destinul că meritați…trebuie să gătiți după specificul zonei respective”, le va spune Gina.

”Nu cred, este vorba de roata norocului, deja am reminiscențe. Nu pot să îmi aduc aminte decât atât: fructe de mare, ciocolată și soia! Am un moment de palpitații, mă apucă nervii și îmi crește tensiunea. Eu am plecat acasă!”, va spune Dumitrescu.