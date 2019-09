Florin Călinescu, răspuns la cea mai arzătoare întrebare de când a intrat în politică. Toți așteptau să spună asta

Actorul Florin Călinescu a intrat recent în politică și cum de atunci a fost înconjurat de întrebări legate de alegerea sa, a venit și răspunsul.

Florin Călinescu a răspuns la cea mai arzătoare întrebare de când a intrat în politică

Recent, Florin Călinescu a renunțat la a mai fi parte din juriul ”Românii au talent” și a ales scena politică. Celebrul actor a înființat Partidul Verde, a cărui președinte este. Despre formațiunea sa politică a spus clar: ”nu e stânga, nu e de centru stânga și nu va face niciodată vreo alianță cu PSD”. De cum și-a anunțat intrarea ”într-o lume nebună, nebună, nebună!”, după cum este filmul regizat de Stanley Kramer, și-a expus motivele alegerii sale.

”Am ajuns la vârsta senectuții, dar atât de mult vreau să muncesc, încât să ajung cel mai bebeluș și priceput politician. Dar eu nu sunt politician. Puțină lume are răbdare să vadă că actor este una dintre profesiile mele. Eu sunt producător, regizor, scenarist, fermier”, a declarat Călinescu, la Digi24.

Are studii sau nu?

Așadar, aflat acum pe această scenă, este nevoit să țină piept reproșurilor oamenilor, provenite din neputință, fiind sătui de cum au trăit până acum. Drept urmare, întrebat constant de studii, pus la îndoială că ar putea face binele pe care îl așteptăm cu toții, a elucidat misterul.

Nu are studii juridice pentru a se ocupa de chestiuni penale, dar spune că nici nu are nevoie. În cele din urmă, mesajul său se încheie cu descrierea oficialilor din România și de promisiunile acestora, o supărare pe care și-a exprimat-o adesea pe rețelele de socializare.

”Am nevoie de hârtie și creion”

„Cativa cetateni “ responsabili” ma intreaba daca am studii juridice pentru a ma ocupa de treburi penale. Nu am. Nici nu am nevoie. Ca sa vorbim de parlamentari fara imunitate. Femei care isi ucid pruncii nascuti vii. Ministri iresponsabili care vor trebui sa raspunda si penal si material. Functionari publici care fura cu patru maini.

Procurori, judecatori obedienti si corupti. Politisti. Ofiteri din servicii care incalca linia subtire a corectitudinii. Violatorii. Cei care polueaza apa, aerul si pamantul. Cei care promit marea cu sarea in campanii si nu fac nimic. Etc. Etc. Etc. Nu am nevoie de studii juridice. Am nevoie de hartie si creion”, a scris Florin Călinescu pe contul său de Facebook.