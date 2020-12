Florin Călinescu, idee radicală despre vot. Cum crede el că poate convinge românii să iasă la urne

România a înregistrat, în cadrul Alegerilor parlamentare 2020, cea mai slabă prezenţă la urne de după 1989. Florin Călinescu, fost om de televiziune şi actual om politic, are o idee radicală despre vot şi spune cum crede că poate convinge românii să îşi exercite acest drept.

Pe 6 decembrie 2020, au avut loc Alegerile parlamentare, în cadrul cărora s-a obţinut cea mai scăzută prezenţă la urne de la Revoluţia din 1989. Mai exact, doar 5,7 milioane de cetăţeni au pus ştampila pe buletinele de vot, ceea ce reprezintă 31,84%.

Acest lucru este de neconceput, în opinia lui Florin Călinescu care are o idee radicală despre vot. Acest crede că românii pot fi convinşi să iasă la urne doar dacă se aplică pedepse penale.

Deşi a fost ani de zile unul dintre cei mai buni oameni de televiziune, Florin Călinescu a intrat în politică. Mai exact, acesta a candidat din partea Partidului Verde pentru Primăria Capitalei. Nu a fost, însă, cu noroc.

“Viaţa te duce prin nişte locuri foarte interesante. Şi dacă locurile alea îmi stârnesc curiozitatea, mă bag fără ezitări. Nu mă interesează că mă ard, că-mi murdăresc manşetele la pantaloni. Sau că mă plesneşte vreunul pe obraz.

Am spus că dacă mă prinde vreo fereastră în viaţa mea şi nu sunt ocupat cu ceva clar şi definit o să încerc acest lucru. Am stat pe partea asta a mesei. Acum vreau să stau pe cealaltă, crezând, la un moment dat, că pot să fac ceva în mod onest pentru o mică comunitate.

(…) Banul nu m-a interesat niciodată, a fost o consecinţă. Am fost bun, am primit bani. Eu dau bani de pomană, dar mie nu mi-a dat nimeni. Am spus că intru în politică când nu voi fi tentat să mă uit la bani. Intru cu maşina mea, cu telefonul, cu secretara mea”, spunea actorul, în vara acestui an.