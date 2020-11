Ce decizie a luat Florin Călinescu. Unde s-a mutat, după ce a terminat filmările de la Pro TV

Florin Călinescu, juratul de la ”Românii au Talent” a fost activ în toată această perioadă de pandemie. Deja filmările la noul sezon sunt pe terminate, așa că îndrăgitul actor a luat o decizie neașteptată. Vedeta a decis să se retragă din Capitală.

Celebrul actor și jurat, Florin Călinescu a fost activ în toată această perioadă de pandemie. În afară de candidatura sa la Alegerile locale, actorul a avut multă treabă. Activ pe Facebook, cu multe ore de LIVE-uri, dar și prins cu filmările de la noul sezon ”Românii au Talent”, Călinescu a luat o decizie care i-a surprins pe fani. Cum afacerile nu prea au mers, mai ales în domeniul HoReCa, unde avea un restaurant, Florin Călinescu a anunțat că se retrage la casa părintească din comuna Bădana, județul Argeș.

De ceva vreme juratul Călinescu și-a construit în comuna Bădana, din județul Argeș, o adevărată fermă, la casa părintească. Decizia de a se muta acolo a venit imediat după ce filmările la ”Românii au Talent” s-au terminat. În afară de asta, decizia are la bază și amintirile aestuia de pe vremea copilăriei.

”În comuna Băbana s-a născut tata. Aici mi-am petrecut o bună parte a copilăriei. Ocupat cu viaţa la ţară, am mai slăbit. Am o gospodărie cu multe animale. Sunt 83 de găini, 5 porci de Bazna. Doi băieţi şi trei fete, 42 de bibilici, 9 gâşte, doi câini lupi şi doi Schnauzeri pitici. Am avut şi capre cu iezi. Dar iedul s-a făcut mare şi l-am dat pentru că se ţinea de rele”, a spus vedeta.