Florin Călinescu, dezvăluiri uluitoare. Ce s-a întâmplat la Pro TV

Florin Călinescu vine cu detalii despre ce s-a petrecut în culisele Pro TV. Cunoscutul actor a rememorat câteva din momentele istorice din cadrul trustului.

Florin Călinescu a rememorat unele dintre cele mai prețioase momente care au avut loc în cadrul Pro TV-ului. Vedeta trustului a dezvăluit cum i-a împins pe Andi Moisescu și Cătălin Măruță în fața destinului și a carierei în televiziune de care se bucură acum. Invitat în emisiunea soțului Andrei, cunoscutul actor a amintit despre momentele speciale pe care le ține minte. „Voi credeți că lucrurile merg așa, întâmplător?”, a fost reacția lui Andi Moisescu, de asemenea invitat în emisiune pe când Călinescu a dezvăluit că el a insistat să fie adus în postul TV.

Mai mult decât atât, apariția pe micile ecrane a Mihaelei Rădulescu i se datorează într-o măsură tot vedetei. „Măruță m-a rugat să mă uit la el când prezenta o emisiune cu un cearceaf albastru în spate. Și i-am zis lui Adrian Sârbu, după ce a plecat Teo, că el e de adus. Dacă poți să vorbești o seară întreagă cu un cearceaf în spate, poți să faci o emisiune”, au fost cuvintele lui Florin Călinescu.