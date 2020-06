Florin Călinescu, mesaj fără precedent. ”Se fac eforturi disperate”. Juratul de la Românii au talent a luat foc

Florin Călinescu duce o luptă crâncenă cu hackerii care îi dau târcoale contului de Facebook. Actorul a declarat zilele trecute că pagina sa de Facebook a fost spartă de hackeri, care au postat clipuri și mesaje care nu îi aparțin. Fanii au simțit că ceva nu este în regulă.

Florin Călinescu, atacat pentru a doua oară de hackeri pe Facebook

Actorul Florin Călinescu a crezut, după primul atac al hackerilor, că cineva încearcă să-l blocheze pentru convingerile sale politice și pentru mesajele pe care le lansează pe Facebook. Ei bine, acum juratul ”Românii au talent” este sigur că cineva încearcă să-l blocheze, deoarece a avut loc un al doilea atac al hackerilor. De data aceasta, se pare că atacul a fost orchestrat chiar de la Moscova. Sau cel puțin așa susține Florin Călinescu, care mai spune și că începe să conteze în politica din România.

”Probabil, pentru ca am anunțat un live duminica la 13:00, a lovit o a doua tentativa de a hecări contul, ok. Cand am spus acum vreo luna ca se fac eforturi DISPERATE pentru a fi blocat, nu era o gluma.

”Am respins atacul cu ajutorul unor prieteni de nadejde”

Am fost blocat si desi lucrarea a fost FOARTE sofisticata, am reusit totusi sa revenim. Am respins atacul cu ajutorul unor prieteni de nadejde. Incepem sa contam. Politic. PARTIDUL VERDE este antisistem. Adica SISTEMUL e tot ce a nascut iliescu (copilul Moscovei staliniste) si a proliferat de 30 de ani incoace.

Unul din bunicii mei a decedat pe frontul antisovietic in 1941. Nu l-am cunoscut. Dar, in somnul meu, din când in când, imi vorbeste. Azi noapte, mi-a zis: “ Ba, nepoate tu vezi ce se intampla ACUM cu sovieticii, visavis de ROMÂNIA de dincolo de PRUT?

Daca nu intelegi, vino sa imi citesti in oasele pe care le-am lasat aici. Nu vreau, nu pot sa cred ca le-am lasat degeaba.“ Acu’ îi băgai in horă si pe hacherii Moscovii… Duminica la 13:00”, a scris acesta pe Facebook.

Așadar, se pare că forțe oculte încearcă să-l împiedice pe Florin Călinescu să susțină sesiunea de live anunțată pentru duminică, de la ora 13:00. Rămâne de văzut care este mesajul actorului care nu trebuie să ajungă la populație. Asta, dacă nu cumva hackerii îi vor pune din nou bețe-n roate actorului.