Florin Călinescu a pățit-o. Vedeta de la Pro TV, război pe internet

Florin Călinescu este foarte activ pe pagina sa de Facebook, însă în ultima perioadă parcă nu mai era el. Apăreau tot felul de videoclipuri în engleză, care nu aveau nicio treabă cu juratul de la ”Românii au talent”, care și-a obișnuit fanii cu anumite mesaje legate ori de situația politică, ori legate de ultimele evenimente din România. Acum, fanii săi s-au convins: chiar nu era el. Hackerii au preluat controlul paginii marelui actor.

Pagina de Facebook a lui Florin Călinescu a fost spartă de hackeri

Mulți dintre prietenii virtuali ai lui Florin Călinescu s-au prins imediat că în spatele ultimelor postpri nu era maestrul, ci altcineva și chiar au comentat pe această temă.

”Astea nu sunt postarile lui Calinescu, e sigur un cont fals, eu una ,nu mai dau likeuri pana nu ma conving cine anume posteaza!”, a fost reacția uneia dintre fanele actorului.

Florin Călinescu vine cu detalii duminică, 28 iunie

Un alt internaut și-a dat seama că cel care postează nu este Florin Călinescu și că pagina acestuia a fost hackerită, motiv pentru care a postat următorul mesaj: ”Ultimele live-uri ale maestrului au deranjat tare și l-au hackerit”.

Florin Călinescu a revenit imediat cum a preluat controlul propriei sale pagini de Facebook, spartă de hackeri, și a venit cu explicații pentru toată lumea care era tare nedumerită.

”Nu vreau sa cred ca spargerea contului meu are vreo legatura cu ultimul mesaj postat aici.

“Lucrarea” a fost foarte complexa si a plecat din Romania, a trecut prin Indonezia si s-a executat in China. Hechareala, hecareala dar toate lasa urme.

Multumesc FaceBook care s-a miscat foarte rapid. Si prietenilor IT si PR din tara.

Iar pe dumneavoastra va rog sa fiti incredintati ca eu nu postez genul acela de materiale video pe care unii dintre dumneavoastra le-ati si accesat.

Daca masacrul contului meu are totusi vreo legatura cu postarea respectiva, voi analiza foarte serios participarea mea personala in ceea ce priveste viitorul Capitalei.

Partidul Verde se va implica pana la capat in schimbarea radicala a felului de face administratie publica locala si nationala. Detalii intr-un live. Duminica 28 iunie. Orele 13:00”, a scris actorul pe pagina de Facebook.