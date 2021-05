Florin Busuioc, mic derapaj în direct la Pro TV: ‘Tu sari ca dobitocul’. Măruță nu l-a contrazis

Florin Busuioc a venit astăzi în emisiunea lui Cătălin Măruță unde a comentat vremea și vremurile. El a vorbit despre ploile care vor acapara aproape toată țara, atât în weekend, cât și săptămâna viitoare.

Florin Busuioc a spus că ploile se vor opri, cel mai probabil, vinerea viitoare, însă a avertizat că intrăm în luna iunie, iar această lună este considerată cea mai ploioasă din an. Așadar, vremea se menține însă ploioasă în acest weekend, iar temperaturile vor scădea progresiv.

”Probabil o sa revin si pe marile ecrane in curand. In ce priveste vremea, in weekend e ploaie, e groaznic. Pana la ora 21:00, in Carpatii Meridionali ploua atat de tare cum nu s-a mai intalinit. Cea mai ploioasa luna din an, luna iunie, are 70 de litri pe mp, iar in seara asta cad 50 de litri pe mp. In Carpatii Meridionali aceste ploi vor topi zapada. Pana miercuri nu se opresc ploile in aproape toata tara. Se mai si racoreste, la nivel de tara vor fi 23-24 de grade. La București, maine ploua dupa-amiază, duminica iar ploua dupa-masa, luni si marti la fel, și avem 19-20 de grade la Bucuresti. Poate ca pana vineri mai trec ploile, dar intram in luna iunie si să nu uităm că iunie este cea mai ploioasa luna din an”, a spus Florin Busuiosc în emisiunea ”La Măruță”.