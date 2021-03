Florin Busuioc, mesaj halucinant la Pro TV: ‘Niște babuini, las-o naibii de treabă’

Florin Busuioc a venit din nou în emisiunea ”La Măruță”, unde a vorbit despre vremuri și despre vreme. Aceasta a comentat și știri din prezent, cu cetățeanul care a făcut gratar pe bloc sau cu jandarmul sărbătorit de colegii săi, sărbătorire la care nu s-au respectat regulile impuse de situația pandemică.

Busu, în stilu-i caracteristic, a dat niște răspunsuri de senzație.

”Un cetatean facea gratar pe bloc, el ardea cartoane. Era fum mare. Dati-o incolo, macar anunta si tu scara ca faci gratar. Sper ca a fost amendat, mi se par lucruri aberante, de Romania. N-am vazut in Islanda, Norvegia, sa faca lumea asa ceva. Pui pe jar un bloc intreg.

Eu am facut gratar numai in locuri amenajate. Nu am facut niciodata gratar in locuri nepermise. Eu respect regulile, nu ma hazardez sa ma impotrivesc lor. Nu tin minte prostii memorabile. Am fost foarte timid cand eram copil. Pana in clasa a patra am fost cel mai mic copil din Hunedoara, m-am nascut la 800 grame, am fost rahitic si nenorocit pana in clasa patra. Apoi m-am apucat de sport si am mai pus niste carnita pe mine. Eram ceva ingrozitor.

Am vazut la noi la Pro o stire cu ce fac unii de la Galati cu o ciocolata care se vinde in strainatate, astia sunt oameni minunati, dar noi aici vorbim despre babuini, las-o naibii de treabă”, a declarat Busu.