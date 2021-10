Florin Busuioc l-a luat la mișto pe Radu Vâlcan: ‘Îmi e milă de el, lăcrimează pentru Laura Cosoi’

Florin Busuioc l-a luat în derâdere pe Radu Vâlcan. Celebrul prezentator al rubricii meteo s-a amuzat teribil de reacția pe care a avut-o actorul în platoul de la emisiunea lui Cătălin Măruță.

Radu Vâlcan este scump la vedere în platoul emisiunilor. Iată că după ce a acceptat provocarea de la Masked Singer România și s-a transformat în Șarpe, acum a făcut turul show-urilor pentru a povesti despre experiența inedită.

Acesta a fost întâi la ‘Vorbește Lumea’, ulterior a poposit la ‘La Măruță’. Când credea că lumea îi este dragă, soțul Andrei l-a poftit la sosuri picante. Acesta a stat foarte mult pe gânduri, iar inițial nici nu înțelesese regulile jocului.

„E ok dacă Radu e dezinvolt și sincer? Stăm de atâtea minute să-l așteptăm la jocurile picante și e abia prima întrebare”, i-a spus Cătălin Măruță Adelei. Celebra prezentatoare de televiziune a venit cu câteva mențiuni:

„Este, dar depinde acum de ce-l întrebi și tu”, a spus actrița. ‘Iubire, e nasol!’, s-a văitat ulterior prezentatorul emisiunii ‘Insula Iubirii’. Ea nu a ezitat să răspundă și a spus în locul lui: „E băiat bun, așa că l-aș fi dat pe mâini bune. La o prietenă!”

Întâi de toate, vedeta a primit o întrebare pe care nu a vrut să o facă publică, dar la care a răspuns cu numele Laurei Cosoi. Florin Busuioc se afla atunci în platou și s-a amuzat teribil când l-a văzut lăcrimând din cauza sosurilor prea iuți pe care le mâncase. Abia după ce acesta a părăsit incinta prezentatorul rubricii de meteo a venit cu o glumă piperară care l-a amuzat teribil și pe Cătălin Măruță.

„Am fost judecat din primul moment în care am intrat pe scenă și mă așteptam la asta! Am știut din prima clipă că sunt făcut pentru a străluci ca o vedetă! Puteți spune că totul a început cu o filmare și un make-up, dar solzii mei strălucitori m-au propulsat mult mai departe!

Însă eu am o altă armă: puterea seducției! Bazându-mă pe ea, am reușit să mă remarc în lumea femeilor și am reușit să adun mii de admiratoare”, a spus Radu Vâlcan înainte să urce pe scena de la Masked Singer. Actorul i-a surprins pe detectivii care credeau că sub mască se află Cătălin Botezatu.