Cătălin Măruță a sunat-o pe Adela Popescu în direct la emisiunea de la Pro TV. Ce s-a întâmplat: ‘Iubire, e nasol’

Cătălin Măruță a sunat-o pe Adela Popescu în direct pentru a o întreba ceva despre soțul ei. Radu Vâlcan a fost pus în încurcătură. Ce s-a întâmplat în ediția de azi a emisiunii ‘La Măruță’, de la Pro TV?

Radu Vâlcan a acceptat invitația de azi în emisiunea de la Pro TV. Puțin în întârziere, acesta i-a mărturisit lui Ciucă faptul că mai are doar câteva minute până la platou, moment în care el trebuia deja să fie prezent în fața micilor ecrane. După o scurtă vreme iată că și-a făcut apariția și actorul care a trecut imediat la treabă.

Soțul Andrei i-a explicat celui din urmă regulile jocului și a început astfel marea provocare picantă. Vedeta a citit întrebarea, iar după minute în șir de așteptare Măruță a luat atitudine și a sunat-o pe mama copiilor acestuia încercând să-l facă să-și ia puțin avântul.

„E ok dacă Radu e dezinvolt și sincer? Stăm de atâtea minute să-l așteptăm la jocurile picante și e abia prima întrebare”, i-a spus Cătălin Măruță Adelei. Celebra prezentatoare de televiziune a venit cu câteva mențiuni: „Este, dar depinde acum de ce-l întrebi și tu.”

În timpul în care actrița se afla pe speaker, Radu Vâlcan s-a apropiat și a intervenit în dialog: ‘Iubire, e nasol!’ Întrebarea primită la provocarea iute a show-ului a fost: „Dacă n-ai fi cunoscut-o pe Adela Popescu cu ce altă vedetă din showbiz-ul românesc te-ai fi căsătorit?”

Pentru a-i demonstra moderatorului de la ‘Insula Iubirii’ că lucrurile sunt cu adevărat mai simple, Măruță i-a adresat aceeași întrebare prezentatoarei de la ‘Vorbește Lumea’. Ea nu a ezitat să răspundă și a spus în locul lui: „E băiat bun, așa că l-aș fi dat pe mâini bune. La o prietenă!”

„Am fost judecat din primul moment în care am intrat pe scenă și mă așteptam la asta! Am știut din prima clipă că sunt făcut pentru a străluci ca o vedetă! Puteți spune că totul a început cu o filmare și un make-up, dar solzii mei strălucitori m-au propulsat mult mai departe!

Însă eu am o altă armă: puterea seducției! Bazându-mă pe ea, am reușit să mă remarc în lumea femeilor și am reușit să adun mii de admiratoare”, a spus Radu Vâlcan înainte să urce pe scena de la Masked Singer. Actorul a surprins cu apariția sa.