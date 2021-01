Florin Busuioc e plătit regește la Pro TV. Câți bani primește lunar pentru prognoza meteo

Deși din ”garda veche”, Florin Busuioc a ajuns și la sufletul noii generații, care îl are de asemenea impregnat în minte de la meteo. Nici prezența nu-l ține departe de spectaculos, căci mereu a impresionat cu stilul său vestimentar, costumele colorate, dar mai ales glumele asortate. Busu, așa cum i se mai spune, a câștigat inimile telespectatorilor care îl așteaptă în fiecare seară la Pro TV. Însă, de multe ori, curiozitatea publicului nu este legată numai de gradele înregistate în țară, ci și de leafa actorului. Suma vehiculată în presă.

Conform Haihuin2.com, Florin Busuioc ar primi 3.000 de euro lunar pentru a prezenta prognoza meteo la Pro TV. El a luat contact cu stația a cărei vedetă este astăzi în anul 1995, înainte de lansarea ei, unde a început să dubleze desene animate. La pupitrul știrilor Meteo a ajuns după ce a stat în concediu fără plată, o echipă ajutându-l să revină pe sticlă.

„Sincer? Eu la Meteo am ajuns pentru ca nu mai aveam nimic de lucru. Nu mai exista niciun proiect pentru mine. Ca asta e, se mai intampla. Mi-am luat concediu fara plata. Eu ma mutasem de la teatru cu carte de munca in Pro.A venit cineva care mi-a propus si am zis de ce nu? Si din „Cenusareasa programelor“, ca sa zic asa, am reusit sa demonstrez ca orice faci, daca faci bine, poate fi de top. Nu contează ce program ai pe mana, nu contează ce ti s-a dat de facut, conteaza doar sa faci bine, sa te implici suficient si sa-ti faca mare placere sa faci asta”, a povestit Florin Busuioc.