Florin Busuioc a făcut un anunț crunt la Pro TV. Până și Măruță s-a enervat

Florin Busuioc a venit azi la emisiunea lui Cătălin Măruță unde a vorbit despre vreme și vremuri. Astfel, acesta a făcut un anunț care l-a enervat chiar și pe Cătălin Măruță, și anume, faptul că vremea se va răci începând de mâine.

Lau auzul veștii că vremea se va schimba radical, Cătălin Măruță i-a ”reproșat” lui Busu că numai cu astfel de vești vine în emisiunea sa. Totuși, l-a lăsat pe Busu să spună cum va fi vremea în România începând de sâmbătă, 6 martie 2021.

”Azi am avut 19 grade a Bucuresti. Maine, la Bucuresti, avem 4 grade. La nivelul intregii tari, maine sunt 3 – max 9 grade. Inca de azi a inceput sa se raceasca la Suceava, in conditile in care ieri au fost 15 grade. E o masa de aer rece care a venit spre Romania. Dimineata va incepe o ploaie care se va transforma in lapovita si ninsoare. Gresit daca v-ati schimbat cauciucurile de iarna cu cele de vara. Poimaine, avem 8 grade. E ceva mai bine, luni avem 11 grade. Duminica nu sunt precipitații. E posibil sa vina si lapovita luni, marti vine cu 9 grade in Bucuresti, din nou precipitatii. Maine la nivelul tarii avem 3-9 grade, duminică 3-9 grade, luni, 4-13 grade. La altitudini mari vantul va bate cu peste 100 km. Duminica e baba mea. Puteam s-o pun azi, am uitat de babe”, a declarat Busu în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Dar, Busu a comentat și vremurile nu doar vremea, astfel că a comentat în stilu-i caracteristic știrile din ultima perioadă.

”Un cetatean facea gratar pe bloc, el ardea cartoane. Era fum mare. Dati-o incolo, macar anunta si tu scara ca faci gratar. Sper ca a fost amendat, mi se par lucruri aberante, de Romania. N-am vazut in Islanda, Norvegia, sa faca lumea asa ceva. Pui pe jar un bloc intreg.

Eu am facut gratar numai in locuri amenajate. Nu am facut niciodata gratar in locuri nepermise. Eu respect regulile, nu ma hazardez sa ma impotrivesc lor. Nu tin minte prostii memorabile. Am fost foarte timid cand eram copil. Pana in clasa a patra am fost cel mai mic copil din Hunedoara, m-am nascut la 800 grame, am fost rahitic si nenorocit pana in clasa patra. Apoi m-am apucat de sport si am mai pus niste carnita pe mine. Eram ceva ingrozitor.

Am vazut la noi la Pro o stire cu ce fac unii de la Galati, cu o ciocolata care se vinde in strainatate, astia sunt oameni minunati, dar noi aici vorbim despre babuini, las-o naibii de treabă”, a mai declarat Busu.