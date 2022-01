Florile care înfloresc tot anul. Așa vei avea tot timpul o curte spectaculoasă

Iubitorii de flori cu siguranță își doresc să aibă grădina înflorită pe tot parcursul anului, ceea ce este posibil dacă știi ce soiuri să alegi. Plantele despre care vă vom vorbi în rândurile de mai jos îți vor oferi un spectacol de culori în toate cele 12 luni ale anului. Ce poate fi mai încântător pentru un grădinar decât să aibă în curte cele mai frumoase plante, în nuanțe vii? Poți face asta cultivând flori care înfloresc tot anul.

Florile care înfloresc tot anul

Florile aduc culoare și farmec grădinilor, iar dacă ne-am putea bucura de ele tot anul ar fi cu atât mai bine. Ele dau viață spațiilor, iar pe noi reușesc să ne umple de emoție. Indiferent că afară e cald sau frig, florile reprezintă o bucurie pentru grădinari, dar și pentru cei care le văd în treacăt.

Florile nu doar că sunt frumoase, ci sunt și parfumate, ceea ce le face o adevărată încântare atât pentru ochi, cât și pentru simțuri. Parfumul lor delicat, dar totodată îmbătător, ne fac amiezile petrecute la umbră mai speciale.

Că-i vară sau iarnă, fiecare anotimp are atât farmecul, cât și florile lui specifice, iar grădinarii adevărați știu că se pot bucura de aceste minunății pe tot parcursul anului, plantând la momentul potrivit semințe și bulbi.

Astfel, dacă-ți dorești o grădină frumos colorată și îngrijită, un prim pas ar fi să te informezi, să știi ce flori ți-ar plăcea și câte ceva despre ele.

Așa vei avea mereu o curte spectaculoasă

Din punct de vedere biologic, florile se împart în două mari categorii: flori perene, care au un timp mai scurt de înflorire, dar care revin an de an, sau flori anuale, care trebuie replantate an de an, dar care rămân înflorite în cea mai mare parte a verii.

Un alt aspect important de care trebuie să ții cont pentru a avea o grădină spectaculoasă este zona în care locuiești și solul pe care îl ai în curte. La câmpie, de exemplu, sunt recomandate florile care rezistă bine la soare și secetă, în vreme ce la deal și la munte este indicat să plantezi flori care iubesc răcoarea și umezeala.

Așadar, iată ce flori ar trebui să plantezi dacă vrei să te bucuri de o grădină multicoloră tot anul: