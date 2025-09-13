Fiul Ralucăi Bădulescu, transformare spectaculoasă la 22 de ani! Alex şi-a tatuat aproape tot corpul

Ultima oră
Bătaie cu bâte şi topoare, în plină stradă, în Craiova. Imagini cu scandalul în urma căruia a murit un om, patru persoane au ajuns la spital
13 sept. 2025 | 17:44
de Ionuț Vieru

Monden
Alex Bădulescu, fiul Ralucăi Bădulescu, și-a tatuat aproape tot corpul la 22 de ani

În lumea vedetelor, relațiile dintre părinți și copii sunt adesea urmărite cu mare interes de fani. Raluca Bădulescu, cunoscută pentru personalitatea sa exuberantă și cariera în showbiz, se poate lăuda cu o legătură strânsă cu fiul ei, Alex. Recent, tânărul a împlinit 22 de ani, iar schimbările prin care a trecut au atras atenția celor care îi urmăresc evoluția pe rețelele de socializare.

Alex Bădulescu, o transformare vizibilă

În ultimii ani, Alex Bădulescu și-a conturat un stil propriu, devenind un tânăr sigur pe sine, cu o prezență care nu trece neobservată. Una dintre cele mai vizibile schimbări este legată de tatuaje: fiul Ralucăi Bădulescu și-a tatuat aproape tot corpul, fiecare desen având o semnificație personală și marcând momente importante din viața sa. Această pasiune pentru tatuaje reflectă personalitatea lui carismatică și dorința de exprimare prin artă corporală.

Transformarea lui Alex nu este doar fizică, ci și emoțională, fiind un tânăr care și-a conturat propria identitate, dar păstrând în același timp legătura strânsă cu mama sa.

Relația specială cu mama sa

Raluca Bădulescu a subliniat în nenumărate rânduri că Alex nu este doar fiul ei, ci și cel mai bun prieten al său. Legătura lor specială se vede în fiecare apariție publică și în mesajele emoționante pe care le transmite pe rețelele sociale. Chiar dacă de ziua lui Alex, pe 18 martie, Raluca nu a putut fi fizic alături de el, fiind plecată în competiția „Asia Express”, emoția și mândria s-au simțit din plin.

„La mulți ani, iubirea vieții mele! Continuă să strălucești!”, a fost mesajul postat de Raluca pentru fiul său, emoționând fanii care urmăresc evoluția celor doi.

Tatuaje cu semnificație personală

Alex nu s-a limitat la un singur tatuaj. Transformarea sa corporală este rezultatul unei pasiuni constante, fiecare desen având o semnificație aparte. Prin tatuaje, tânărul își exprimă personalitatea, momentele importante din viață și stilul său unic. Această alegere a fost observată de urmăritorii săi și a devenit un element distinctiv al imaginii sale publice.

„Fiul meu este un tânăr cu personalitate puternică și carismatică. Alegerile lui reflectă cine este și prin ce trece în viață”, a declarat Raluca în mai multe interviuri, arătând cât de mândră este de evoluția lui Alex.

Alex Bădulescu continuă să surprindă prin stilul său personal și transformările vizibile. În paralel, menține o relație foarte apropiată cu mama sa, care rămâne un sprijin constant în viața lui.

