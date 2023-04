Ce nu ar accepta Gabriela din partea lui Dani Oțil, niciodată. Vedeta e fermă: „Nu are ce să zică de rău” VIDEO EXCLUSIV

Soția lui Dani Oțil face furori ori de cate ori defilează pe scenă! Gabriela este fară doar și poate una dintre cele mai frumoase prezențe din showbiz-ul românesc! Dani Otil, ar avea de ce să fie gelos! Gabriela a dat din casă și ne-a spus care este , de fapt, secretul relației lor!

Gabriel Prisăcariu a intrat în lumea modei de la vârstă de 15 ani, acesta fiind visul ei dintotdeauna. Prima sa colaborare a fost cu nimeni altul, decât cu Catalin Botezatu. Așadar, Gabriela a fost unul dintre modelele preferate ale lui Catalin și a ajuns chiar să câștige emisiunea ”Supermodels by Cătălin Botezatu”. De altfel, întrebarea care stă pe buzele tuturor atunci când soția prezentatorului defilează pe podium în ținute provocatoare, este daca nu cumva, Dani Oțil este gelos. Noi avem răspunsul!

Eu cred că Dani se mândrește cu mine! Nu are ce să zică de rău. Nu mi-a spus niciodată să nu mai fac asta sau să nu mai merg și oricum nu cred că aș fi acceptat!’’ A declarat soția lui Dani Otil pentru Playtech Știri.

Gabriela ne spune care este , de fapt, secretul în modeling, dar și ce complexe are! Soția lui Dani Oțil mărturisește că nu se consideră o femeie frumoasă, iar ori de cate ori se uită în oglindă, își găsește un defect!

„Sunt model de mai bine de 10 ani și la fiecare prezentare am emoții extrem de mari. Eu intotdeauna am fost slabă, dar întotdeauna pot să arăt și mai bine. Niciodată nu m-am considerat o femeie frumoasă… Sunt ok. Îmi găsesc întotdeauna defecte când mă uit în oglindă!”, a declarat Gabriela în exclusivitate pentru Playtech.ro .

Fară îndoială, Gabriela este una dintre cele mai frumoase femei din Romania! Fotomodelul are 1.80 înălțime și un trup de invidiat. Iar după ce i-a dat naștere fiului său, Tiago, în continuare Gabriela și-a menținut greutatea. Iar dacă multe femei apelează la un regim strict pentru a ajunge la o greutate perfectă pentru a fi model, Gabriela ne-a spus care este secretul trupului său perfect!

„Nu țin un regim acum, regimul meu se numește Tiago, care mă ține mereu în priză, mă ține activă. Niciodată nu am ținut dietă pentru că nu pot. Îmi place mâncarea! Sunt norocoasă, dar nu am exagerat niciodată cu mâncarea! Daca mănânc acum fast-food, nu mai mănânc câteva luni!”, a spus Gabriela.

Rolul de mamă o ține foarte activă pe soția celebrului prezentator de la Neatza cu Răzvan și Dani! Fiul lui Dani și al Gabrielei este plin de energie, așadar, cei doi părinți sunt tot timpul cu ochii pe micuțul lor!

A crescut singură la părinți, așadar, se gândește dacă ar vrea să facă cel de-al doilea copil pentru ca Tiago să crească alaturi de un frățior sau o surioară. Gabriela ne-a spus când vă fi exact momentul când vor decide că sunt pregătiți pentru încă un bebeluș!

„Momentan nu ne gândim să mărim familia! Întotdeauna am spus că o să am doi copii pentru că eu sunt singură la părinți și mi-am dorit să am un frate. Văd cât de greu este și atunci ne mai gândim puțin. Am zis că în momentul în care voi dormi o noapte întreagă, atunci ne vom gândi și la al doilea copil”, mai spus modelul.