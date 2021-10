Fiul lui Dani Oțil a împlinit 4 săptămâni. De ce matinalul a refuzat să îi facă tort

Bucurie mare azi în familia matinalului Dani Oțil, de la Antena 1. Azi, fiul său, Luca Tiago, a împlinit patru săptămâni. Deși a ținut să precizeze acest eveniment din viața sa, el a spus că nu va sărbători cu tort sau cu șampanie.

Dani Oțil și aleasa inimii, Gabriela Prisăcariu, au devenit părinți cu o lună în urmă. Deși, mai nou mulți aleg să-și sărbătorească cu tort copiii la o lună sau la trei luni, sau chiar în fiecare lună împlinită, de la naștere, iată că, se pare, nu este și cazul matinalului, spunând că nu are programat nimic și nici nu pare a se lăsa dus de acest ”trend” care pare să se fi născut pe rețelele de socializare, cel puțin.

Însă, dacă această ocazie nu are de gând să o marcheze cumva, există posibilitatea ca un alt eveniment să fie marcat cu multă… băutură, și anume, momentul în care fiul său va scăpa de colici.

De altfel, dacă ar fi să derulăm șirul dezvăluirilor lui Dani Oțil, se pare că nici în momentul nașterii fiului său, matinalul nu ar fi făcut tradiționala ”cinste” prietenilor săi.

”Dani: Mi se pare o prostie să dai de baut pentru că ți se naște băiatul. E o cheltuială în plus. Nu cheltui destul cu copilul până la 20 de ani, plus nopți nedormite…

Cât despre superba sa soție, Gabriela Prisăcariu, aceasta și-a revenit spectaculos la o lună de când a născut.

„Nu am slăbit repede, adică am mai bine de două săptămâni de când am născut. Din 20 de kilograme mai am de dat jos 8. Nu țin o dietă, mănânc normal, ce-i drept mănânc mult mai puțin față de momentul când eram însărcinată […] Alăptatul și colicii bebelușului mă țin în priză.

Nu prea am poftă de mâncare și nu prea îmi stă gândul la mâncare, dar în rest mănânc normal, mese normale, nu am trecut să mănânc salate sau mai știu eu ce. Cel mai important lucru este faptul că nu mă stresez deloc cu dieta. Am eu timp să revin ușor, ușor”, a mărturisit vedeta pe rețelele de socializare.