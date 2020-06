Fiul lui Brigitte Pastramă, prima reacție după ce a fost numit „drogat” de mama sa

Robert Sfăt, fiul lui Brigitte Pastramă, a făcut primele declarații, după ce mama sa l-a reclamat la poliție că a bătut-o împreună cu mai mulți prieteni, după care i-a furat mașina și a fugit! Vedeta le-a spus polițiștilor că fiul ei se afla sub influența unor substanțe interzise!

Fiul Brigittei Pastramă spune că nu este ”un drogat”, cum l-a numit chiar cea care i-a dat viață

Robert Sfăt a ales să vorbească despre problemele recente în care a fost implicat. Tânărul spune că nu a ridicat niciodată mâna la mama lui, iar acuzațiile potrivit cărora ar fi consumator de stupefiante a spus că nu sunt adevărate. Tânărul rebel spune că mama sa nu este de acord să-l susțină în visul său de a deveni artist.

“Am avut diferite incompatibilățile parentale. Eu am o pasiune și asta o să fac. O să mă fac artist și ei nu îi place chestia asta. Nu m-a ambiționat. Recunosc că am furat și eu o sticlă de vin de la ea, că suntem oameni și vrem să ne mai delectăm și noi. Am dat muzica cu două volume mai sus și a venit peste mine”, a declarat tânărul la România TV.

Brigitte Pastramă spune că și-a internat fiul de două ori la dezintoxicare

Despre consumul substanțelor interzise, fiul lui Brigitte Pastramă neagă cu vehemență că mai folosește așa ceva și a ținut să precizeze că nu a comis nicio ilegalitate.

“De mașină se tot plânge că s-a urcat un gândăcel și a învârtit acolo de covrig. Mi-au luat amprentele. Nu îmi place să fac ilegalități de genul ăsta. Adică, pe bune? Am consumat doar o sticlă de vin. De la 14 ani când am venit la București, i-au rămas idei în cap că eu sunt un copil distrus, că tot consum prostii. Când eram mic mi-au dat niște băieți să trag dintr-o țigară amuzantă, cum se spune, și mi-am dat seama că nu îmi place. Nu aș ridica mâna la ea niciodată”, a mai spus Robert Sfăt, conform sursei citată mai sus.

Cu totul altă părere are mama sa, care a spus că este a treia mașină pe care fiul i-o vandalizează, iar despre consumul de substanțe interzise Brigitte Sfăt spune că l-a trimis deja de două ori la dezintoxicare, dar fără vreun rezultat, după cum s-a putut vedea.

Poliția a intrat pe fir

Duminică seara, Brigitte Pastramă a sunat la poliție și și-a reclamat fiul. A spus că a agresat-o și i-a furat și mașina. Când au ajuns polițiștii la domiciliul vedetei, fiul risipitor se întorsese deja acasă.

„La data de 22 iunie a.c, în jurul orelor 09:33, Inspectoratul de Poliție a Județului Ilfov a fost sesizat de către o femeie, cu privire la faptul că fiul său, în vârstă de 19 ani, i-a furat mașina, acesta aflându-se sub influența substantelor interzise. La fața locului s-au deplasat polițiștii orașului Voluntari pentru efectuarea de activități specifice.

Din primele verificări a rezultat faptul că fiul apelant ei a plecat în cursul nopții cu mașina mamei sale, dar a revenit la domiciliu. Persoana vătămată și fiul acesteia au fost conduse la sediul Poliției orașului Voluntari pentru cercetări.În prezent polițiștii orașului Voluntari efectuează verificări pentru stabilirea împrejurărilor și circumstanțelor în care s-ar fi produs fapta sesizată”, se arată într-un comunicat al Poliției.