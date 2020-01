Fiul lui Andrei Duban, în lacrimi de durere. Ce s-a întâmplat după ce Grațiela a decis să plece de acasă

Fiul lui Andrei Duban a început să plângă în momentul în care mama lui, Grațiela, a decis să plece în jungla din Republica Dominicană pentru a participa la show-ul Survivor. Armin nu a fost de acord cu plecarea, temându-se că mama lui se va răni.

Fiul lui Andrei Duban nu a vrut ca mama lui, Grațiela, să plece în Republica Dominicană la Survivor

Grațiela Duban a povestit că până acum și-a făcut toate vacanțele alături de fiul ei, Armin, în vârstă de 8 ani. Copilul a început să plângă în momentul în care a aflat că mama lui va pleca la Survivor, comeptiție care va fi difuzată de postul de televiziune Kanal D.

„Când i-am spus că voi participa la Survivor România, Armin a spus: Mami, nu te duce, că nu vreau să te răneşti! Eu am avut puţin noroc, pentru că viaţa mea de zi cu zi, programul meu, era în felul următor: mă trezeam, îl pregăteam pe Armin de şcoală, îl duceam la orele de curs şi, când mă întorceam, mă opream o oră la sală. Din punct de vedere fizic pot să spun că am o pregătire cât de cât ok. La partea cu înotul stau mai slăbuţ, dar asta este. Mă duc cu capul înainte, cu toată adrenalina şi… ce-o fi, o fi”, a declarat Grațiela Duban pentru Click!

Participarea la Survivor nu îi va afecta Grațielei cariera de actriță, întrucât multe spectacole nu se mai țin în următoarea perioadă, iar în piesele care vor avea loc va fi înlocuită de o colegă.

La Survivor vor participa 10 concurenți: Elena Ionescu, Ruby, Asiana Peng, Grațiela Duban, Cristina Șișcanu, Bogdan Vlădău, Augustin Viziru, Lino Golden (Radu Cârstea), Cezar Juratoni și Mihai Onicaș.