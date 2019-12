Cristina Șișcanu a semnat din nou cu Kanal D. În ce emisiune va apărea soția lui Mădălin Ionescu

E oficial! Lista concurenților care vor participa șa ”Survior România”, de la Kanal D este completă, iar surprizele au fost lăsate pe ultima sută de metri. Cristina Șișcanu, soția lui Mădălin Ionescu va merge în Republica Dominicană, alături de nume precum Grațiela Duban sau Lino Golden.

Kanal D a anunțat astăzi, 24 decembrie, ultimii înscriși pentru emisiunea ”Survivor”, iar numele menționate mai sus întregesc tabloul celor zece celebrități pregătite să-și înfrunte cele mai mari temeri în jungla Dominicană. Cristina Șișcanu este o prezență tonică în showbiz-ul românesc. Are o experiență bogată în televiziune și a stârnit un adevărat fenomen pe rețelele de socializare susținând dreptul mamelor de a alăpta în public. Împreună cu Mădălin Ionescu are trei copii, dintre care doi din căsnicia anterioară a fostului prezentator de televiziune.

Cristina Șișcanu a semnat cu Kanal D și este însă pregătită pentru marea provocare ”Survivor”

“Nimic în viață nu mi s-a dat ușor. Tot ce am obținut a fost prin muncă, luptă, sacrificiu. Am suferit, am învățat, am mers înainte. Nu m-am oprit niciodată, chiar dacă am căzut. Așa am reușit să îmi construiesc un psihic puternic și un echilibru emoțional. Eu sunt !”, a spus Cristina Sișcanu, soția lui Mădălin Ionescu.

Alături de Cristina Șișcanu se află și Grațiela, soția actorului Andrei Duban, dar și Lino Golden, celebrul interpret al piesei Panamera.

Grațiela Dubaan este actriță la Teatrul pentru copii ”Ion Creangă” din București și colaborează cu teatrul ”Avangaardia”, unde joacă împreună cu soțul ei în piesa ”Iubito, îți rămân dator”. A evoluat atât în reality-show-uri ca invitat într-o serie de emisiuni, dar și în spoturi publicitaare. Împreună cu Andrei Duban are un băiețel în vârstă de șapte ani, pe nume Armin.

Panamera în jungla Dominicană

Pe numele său de scenă Lino Golden, Radu Cristea este un tânăr brașovean, care la numai 22 de ani a cunoscut celebritatea. A făcut însă muzică de mic copil, încă de la vârsta de șase ani, când a descoperit violoncelul, apoi a continuat cu lecții de pian, culminând, la vârsta de 13 ani, cu apetența pentru muzica rap.

Lino Golden compune și produce piese, din repertoriul său numărându-se ”Panamera”, „Sus ca Jordan”, ”Macetă”, ”Fifa„, ”N-am văzut că ține (feat. Alex Velea).

Cei trei concurenți noi ai emisiunii de la Kanal D se alătură astfel unor nume precum: Ruby, Augustin Viziru, Cezar Juratoni, Asianei Peng, Ioanei Filimon, Bogdan Vlădău și Mihai Onicaș.