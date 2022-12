Cel mai mare vis al lui Aurel Pădureanu. Ce vrea să facă pentru regretata Cornelia Catanga EXCLUSIV

La mai bine de un an și jumătate de la decesul artistei Cornelia Catanga, soțul ei, Aurel Pădureanu, face eforturi să organizeze un spectacol ”in memoriam”, la Sala Palatului. Cântărețul ne-a spus, în exclusivitate pentru Playtech Știri, și de ce a amânat plecarea în America, împreună cu fiul său, Alexandru, un pianist talentat.

Artista Cornelia Catanga a murit la vârsta de 63 de ani, la Spitalul Universitar, după ce fusese infectată cu Covid-19. Decesul său a lăsat în urmă multă suferință, cu atât mai mult cu cât, din cauza restricțiilor vremii, nu au putut organiza o înmormântarea demnă de o ”regină a muzicii lăutărești”.

La mai bine de un an și jumătate de la tragicul eveniment, Aurel Pădureanu se luptă să-i îndeplinească Corneliei o mare dorință. Din acest motiv, el și-a amânat și plecarea în America, unde urmează să-și însoțească fiul pianist.

Aurel Pădureanu se declară totodată patriot convins, motiv pentru care nu s-a gândit să se stabilească niciodată într-o altă țară, deși i s-a oferit această ocazie:

„Până nu voi reuși să fac acest spectacol, nu voi pleca. Alexandru e un mare pianist, apreciat în străinătate, care-și canalizează atenția spre acest gen muzical. El a absolvit Conservatorul, e apreciat în America și vrea să cânte acolo.

O să-l însoțesc, dar nu pentru o perioadă lungă. Am fost un artist care m-am prezentat elegant, frumos, la fel ca și soția mea și fiul meu. Eu mi-am iubit țara cu adevărat.

Am plecat în 1997, la Montreal, am fost în America, cu Cornelia, dar ne-am întors înapoi pe timpul lui Nicolae Ceaușescu, deși puteam rămâne acolo. Nu am regretat niciodată că nu am rămas, chiar dacă trec prin anumite situații. Aici vreau să mor, lângă Cornelia! Aici m-am născut, aici vreau să rămân!”.