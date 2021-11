Fiul Andreei Bănică, răsfățat de ziua lui: ”Așa a vrut, aia facem!” Ce cadou a primit de la tatăl lui EXCLUSIV

Ca-n fiecare an, Andreea Bănică este extrem de emoționată atunci când fiul său își aniverseză ziua de naștere. Același lucru este valabil și când fiica ei, Sofia, înaintează în vârstă. Astăzi, micuțul său, Noah, împlinește 5 anișori, iar părinții i-au îndeplinit cam toate dorințele.

Artista nu a ascuns faptul că Noah a primit o mulțime de cadouri. Dintre toate însă, drona pe care i-a adus-o tatăl său, Lucian Mitrea, l-a fascinat cel mai tare.

Spre deosebire de sora sa mai mare, Sofia, care este extrem de ascultătoare și are rezultate foarte bune la învățătură fără ca mama ei să o fi ajutat-o vreodată la teme, Noah este puțin mai neastâmpărat. De ceva timp, acesta face înot și merge la grădiniță.

La începutul acestui an, Andreea le povestea internauților cum și-a păcălit băiețelul pentru a-l convinge să meargă la grădiniță.

Încă de dimineață, artista a ținut să-i facă o urare micuțului său și pe pagina sa de Instagram.

În ceea ce o privește pe fiica sa, Sofia, artista ne-a mărturisit că și aceasta a făcut sport, dar a retras-o din cauza unor ticuri pe care le dobândise.

„A făcut gimnastică, de fapt dansuri cu elemente de gimnastică, are o grămadă de medalii, premii, dar am retras-o de câțiva ani. Își dorea să fie cea mai bună, dar avea niște ticuri mari, mi-am dat seama că trebuie să o opresc. Cum am făcut asta, i-au dispărut și ticurile.

Voia să fie bună peste tot, am vrut să o echilibrez și acum e ok. Își dorește să danseze în continuare dar va veni și timpul, acum să se ocupe de școală, se cer multe, nu e ușor mai ales când se face online. Programul școlar este lung, uneori chiar până la trei.”, a zis ea.