Ce problemă majoră a avut Sofia, fiica Andreei Bănică, din cauza pandemiei (exclusiv)

Ce problemă majoră a avut Sofia, fiica Andreei Bănică, din cauza pandemiei de coroavirus. Artista a dat detalii despre cum decurge viața sa în această perioadă.

Din cauza lipsei concertelor, Andreea Bănică se dedică exclusiv copiilor, reorientându-se și către domeniul online. Ea a spus și ce a pățit fiica sa, Sofia, în timpul pandemiei. Astfel că vedeta a spus că fiica ei are mâinile afectate de la prea mult dezinfectant și că, cu siguranță, această perioadă o va marca.

Andreea Bănică a mai spus și de ce anume și-a retras fiica de la dansuri, deși avea multe premii și este foarte talentată.

”Sofia a făcut gimnastică, de fapt dansuri cu elemente de gimnastică, are o grămadă de medalii, premii, dar am retras-o de câțiva ani. Își dorea să fie cea mai bună, dar avea niște ticuri mari, mi-am dat seama că trebuie să o opresc. Cum am făcut asta, i-au dispărut și ticurile.

Voia să fie bună peste tot, am vrut să o echilibrez și acum e ok. Își dorește să danseze în continuare, dar va veni și timpul, acum să se ocupe de școală, se cer multe, nu e ușor mai ales când se face online. Programul școlar este lung, uneori chiar până la trei”, a mai dezvăluit artista.