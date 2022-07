Finala Wimbledon 2022 feminin. Cotele la pariuri pentru câștigarea trofeului

Finala Wimbledon 2022 feminin, cine este favorita la cotele de pariuri. Simona Halep, locul 18 WTA a fost eliminată joi în semifinalele turneului de la Wimbledon de către Elena Rybakina (23 de ani, locul 23 WTA). Ea a învins-o cu scorul de 6-3, 6-3, după aproximativ o oră și 15 minute de joc. Care sunt cotele la pariuri pentru câștigarea trofeului.

Finala Wimbledon 2022 feminin

Finala feminină de la Wimbledon 2022 se va disputa deci între Elena Rybakina și tunisianca Ons Jabeur, nr. 2 WTA, sâmbătă, de la ora 16.00. Ons Jabeur, în vârstă de 27 de ani, a dispus în prima semifinală de Tatjana Maria (34 de ani), surpriza acestui turneu, în trei seturi, 6-2, 3-6, 6-1.

Jucătoarea de tenis româncă, Simona Halep, se calificase fără probleme în semifinalele turneului de Mare Șlem de la Wimbledon, după ce o învinsese pe americanca Amanda Anisimova, cu scorul de 6-2, 6-4, după numai o oră și trei minute de joc.

Atât Simona Halep, cât și Elena Rybakina sunt acum la egalitate în meciurile directe, după ce jucătoarea de tenis româncă s-a impus în finala la Dubai, cu scorul de 3-6, 6-3, 7-6 (5), iar în 2021 s-a impus în turul al treilea la US Open, 7-6 (11), 4-6, 6-3.

Elena Rybakina a obținut prima victorie în anul 2019, în optimi la Wuhan, atunci când Simona Halep a abandonat la scorul de 4-5. Simona Halep pleacă de la Londra cu un cec de 535.000 de lire sterline.

Finala Wimbledon 2022 feminin. Cine este Elena Rybakina

Elena Rybakina s-a născut și a crescut în Moscova, capitala Rusiei, însă din 2018, ea reprezintă Kazahstan. Elena Rybakina și-a schimbat naționalitatea din dorința de a primi mai multe fonduri și sprijin din partea Federației.

Despre Elena Rybakina se mai știe că este la prima finală de Grand Slam din carieră, s-a clasat cel mai sus pe locul 12 mondial, bornă atinsă chiar în acest an, pe 17 ianuarie, are două titluri câștigate în carieră, Hobart (2020) și București (2019), are 223 de victorii la simplu / 108 eșecuri și 3,5 milioane de dolari câștigate din tenis.

Finala Wimbledon 2022 feminin. Cine este Ons Jabeur

Ons Jabeur este prima sportivă din Africa ce reușește să se califice într-o finală de Grand Slam, în întreaga istorie a tenisului. Ons Jabeur s-a născut la data de 28 august 1994, Ksar Helal, Guvernoratul Monastir, Tunisia. Ea este o jucătoare de tenis tunisiană. Cea mai bună poziție a sa în clasamentul WTA este locul 2 mondial, la 27 iunie 2022. Jabeur este actualul jucător tunisian numărul 1 și cel mai bine cotat tenismen arab din istoria clasamentelor ATP și WTA.

Ons Jabeur își exprima nemulțumirea de faptul că este ocolită de sponsori din cauza originilor sale.

„Top 10 este doar începutul. Știu că merit acest loc de mult timp de când evoluțiile mele sunt consistente, dar vreau și să demonstrez. Am fost respinsă de sponsori din cauza locului din care provin, ceea ce nu e corect. Înainte nu înțelegeam, însă acum accept acest lucru. Sunt extrem de mândră de omul care am devenit. Toată lumea a avut probabil o carieră dificilă, nu vreau să spun că a mea a fost cea mai grea. Nu vreau să depind de un sponsor sau de cineva căruia nici nu-i pasă de tenis sau de sport în general. Am avut curajul să continui și să-mi îndeplinesc obiectivele și astăzi sunt în Top 10”, spunea Ons Jabeur, potrivit dailysabah.com.

Ons Jabeur vs. Elena Rybakina – cote la pariuri

Finala Wimbledon 2022 feminin se joacă între Ons Jabeur (27 de ani, 2 WTA) și Elena Rybakina (23 de ani, locul 23 WTA). Tunisianca Ons Jabeur a învins-o pe Tatjana Maria (34 de ani, 103 WTA), scor 6-2, 3-6, 6-1, și s-a calificat în finala Wimbledon 2022.

„Nici nu știu ce să zic. Este un vis devenit realitate, după atâția ani de muncă. Mai am un singur meci acum! Tatjana m-a omorât astăzi, trebuie să facă cinste cu un grătar pentru cât am alergat astăzi. Am vrut să împart momentul cu ea, este o inspirație pentru mine”, a declarat Ons Jabeur după meci.

Pentru meciul care se va disputa mâine, casele de pariuri deja dau prognostocuri. Spre exemplu, la Betano, mai mare șanse de câștig i se dau Elenei Rybakina (2.15), în timp ce Ons Jabeur are 1.65.