Filmul în care Tom Cruise l-a vrut neapărat pe Lewis Hamilton. Motivul pentru care campionul din Formula 1 l-a refuzat pe actor

Filmul în care Tom Cruise l-a vrut neapărat pe Lewis Hamilton. Starul hollywoodian de 60 de ani și septuplul campion de Formula 1 sunt prieteni de câțiva ani. Atât de apropiați, încât Hamilton a fost la un pas de a juca în cea mai recentă producție a lui Cruise. Pilotul englez s-a văzut nevoit să refuze rolul pe care și-l dorise atât de mult în pelicula în care Tom Cruise readuce pe ecran un popular personaj de acum 36 de ani.

Filmul în care Tom Cruise l-a vrut neapărat pe Lewis Hamilton. De șapte ori campion mondial în Formula 1, pilotul britanic și-a dorit foarte mult să aibă un rol în ultima producție a starului de la Hollywood, „Top Gun: Maverick”. Filmul este continuarea faimosului „Top Gun”, din 1986, în care Cruise l-a interpretat pe căpitanul Pete „Maverick” Mitchell.

Deși și-a dorit foarte mult un rol cât de mic în pelicula ce a fost lansată în acest an, Lewis Hamilton a fost nevoit să-l refuze pe prietenul său Tom Cruise din cauza programului aglomerat din Formula 1.

Când am auzit că se mai face unul, am vrut neapărat să iau parte, chiar și cu un rol mic. Mi s-a oferit rolul de pilot în film, dar am fost deosebit de dezamăgit pentru că n-am putut să onorez invitația”, a declarat Lewis Hamilton, conform Reuters .

Tom Cruise a dat lovitura o dată cu „Top Gun: Maverick”, la 36 de ani de la lansarea primei părți. Filmul urmărește revenirea lui Maverick la programul de Instructor de Tactici de Luptă al Aviației Americane (cunoscut și sub numele de „Top Gun”), unde trebuie să-și confrunte trecutul în timp ce antrenează un grup tânăr de piloți de luptă, printre ei fiind și fiul fostului său cel mai bun prieten, Goose.

Filmul cu Tom Cruise în rolul principal este deja un mare succes de box-office. El a adunat până acum 1,35 miliarde de dolari, fiind deocamdată pe locul 13 în topul filmelor cu cele mai mari încasări.

Pe de altă parte, Lewis Hamilton (37 de ani) ocupă locul 6 în clasamentul piloților, cu 146 de puncte. Lider este campionul mondial en titre, olandezul Max Verstappen (Red Bull Racing), cu 258 de puncte. Într-un interviu pentru Vanity Fair, Hamilton a declarat că și-ar dori să rămână în competiţie şi după 2023.

Totuși, pilotul britanic consideră că nu este apreciat suficient în Formula 1. Lewis simte că multă lume îl judecă pentru modul în care arată și se comportă în afara curselor.

„Aş minţi dacă aş spune că nu doresc să continui şi dincolo de sezonul următor. Sunt încă în competiţie, îmi place ceea ce fac, am încă provocări în faţa mea, nu cred că ar trebui să renunţ prea curând.

Multă lume ar renunța, dar eu sunt construit diferit. Am fost construit pentru Formula 1. Realizez că oamenii încă nu mă cunosc, chiar după toți acești ani. E în regulă, le voi demonstra din nou că greșesc.

Încă de când eram copil, am auzit despre reguli. Nu mi-a plăcut niciodată să-mi spună lumea ce să fac. Oamenii adoră să aibă puterea.

Nu am simțit că sunt bine primit în Formula 1, nu am simțit că sunt acceptat. Mulți dintre piloți au spus: „Nu așa trebuie să fie un pilot de Formula 1. Nu așa trebuie să te comporți. Nu trebuie să ai tatuaje. Nu trebuie să ai o personalitate puternică și piercing-uri”. Am vrut să le arăt oamenilor cât de mult greșesc și am reușit asta, am câștigat multe titluri mondiale”, a declarat Hamilton pentru Vanity Fair.