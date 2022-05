Fiica Narcisei Suciu arată senzațional la 24 de ani. S-a schimbat enorm!

Fiica Narcisei Suciu arată senzațional la 24 de ani! Cunoscuta artistă a postat pe contul social o imagine cu Daria, alături de un mesaj emoționant. Artista, care de mai bine de un deceniu s-a mutat în Finlanda, se mândrește cu fiica ei, căreia, cu ocazia împlinirii vârstei de 24 de ani, a dorit să o surprindă cu un cadou special.

Fiica Narcisei Suciu a împlinit 24 de ani, iar artista a transmis și pe Facebook împlinirea pe care o simte când își privește copilul care a crescut și de care este tare mândră. Narcisa Suciu i-a făcut cadou fiicei sale, cu deosebita ocazie, și anume, bilete la Scala di Milano. Artista a postat și un mesaj emoționant pe contul social.

„Am vrea sa le dam copiilor tot ce e mai bun. Am vrea ca ei sa aiba tot ce noi n-am avut. Am vrea sa nu-i auzim niciodata spunand “parintii mei n-au avut posibilitatea sa…”

De ziua Dariei, în fiecare an, am încercat să-i fac un cadou care s-o surprindă și s-o bucure. La 14 ani i-am făcut contul ei în banca și cardul ei. La 18 ani i-am luat mașină ( un Seat albastru care i-a plăcut foarte tare)… Au mai fost tot felul de excursii, bijuterii, am făcut ce-am putut și ce-am știut mai bine.

Anul asta am surprins-o cu un cadou care se concretizează abia acum, în seara asta: i-am luat bilete la Scala di Milano. Eu n-am apucat încă să vad Milano (dar o să reușesc să-l vad peste trei săptămâni, vă povestesc eu) și nu știu dacă am să apuc sa vad un spectacol la Scala. Însă ea e acolo acum și cu ea e parte din sufletul meu”, a scris Narcisa Suciu pe Facebook.