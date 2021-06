Fiica lui Teo Trandafir și-a făcut iubit. Cum a reacționat vedeta Kanal D

Fiica lui Teo Trandafir, pe nume Maia, și-a făcut un iubit. Cum a reacționat însă vedeta Kanal D, dar și ce impresie și-a făcut despre relația celor doi adolescenți.

Teo Trandafir a vorbit despre fiica sa, dar și despre relația pe care o are cu iubitul ei. Recent, Maia, fiica lui Teo Trandafir, a împlinit vârsta de 17 ani, iar acum tânăra simte primii fluturi în stomac. Teo Trandafir l-a cunoscut însă pe iubitul fiicei ei și și-a format deja o părere despre relația lor. Ea a spus că este o relație frumoasă, adolescentină și că, deși la început domnea mai mult tăcerea, atmosfera s-a relaxat, iar discuțiile au început să decurgă într-un mod absolut firesc. De altfel fiica ei i-a dat și un ”sfat” înainte, și anume, să aibă grijă să fie ”drăguță”.

„Este o relație adolescentină frumoasă. Lucrurile au decurs firesc, am stat la masă, ne-am bucurat. La început a fost mai liniște, dar ni s-au dezlegat limbile repede, pentru că eu am grijă să fiu volubilă, iar Maia are grijă să îmi spună de fiecare dată: „Ai grijă să fii drăguță!”. Maia este un copil normal și aduce în casă copii normali. Eu acasă nu sunt vedetă de televiziune, sunt mamă”, a povestit Teo Trandafir pentru Viva.ro.