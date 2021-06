Teo Trandafir, oprită de Poliție chiar de ziua ei. Ce s-a întâmplat în trafic, de fapt

Teo Trandafir a avut parte de o aniversare de neuitat. Ce a pățit vedeta de la Kanal D în ziua în care a împlinit frumoasa vârstă de 53 de ani. Ce s-a întâmplat în trafic, de fapt, moderatoarea emisiunii Teo Show. Ce mesaj le-a transmis colegilor săi.

Simpatica prezentatoare TV Teo Trandafir a împlinit 53 de ani pe 2 iunie, dar i-a sărbătorit într-un mod inedit. Vedeta a fost așteptată în platoul emisiunii pe care o moderează de colegul ei Bursucu și de câțiva invitați de seamă, precum Vladimir Drăghia, Giani Kiriță și Valentin Luca.

Acolo, blondina le-a povestit băieților cum și-a început ziua cu o întâmplare memorabilă. Teo Trandafir a fost oprită de polițiști chiar de ziua ei de naștere. Prezentatoarea de la Kanal D nu a încălcat nicio lege, ci a fost protagonista unei farse de zile mari, pusă la cale de către colegul ei de trust Sergiu Negotiu Piloff și șefii de la Kanal D.

Polițist: Mai devreme, la intersecție ați fost surprinși de aparatul radar cu o viteză de 75 km/h. Ce înseamnă acest lucru? 580 amenda, 290 în 15 zile și 3 puncte de penalizare. Altă soluție nu avem. Am rugămintea să așteptați în mașină.

Până la 53 de ani, Teo Trandafir a avut ocazia de a cunoaște cele mai multe dintre persoanele publice din România, iar una dintre cele mai importante a fost, cu siguranță, Corneliu Vadim Tudor. Invitată în cadrul podcastului lui Cătălin Măruță, Teo Trandafir a povestit despre momentul în care l-a cunoscut pe tribun. Vedeta a avut numai cuvinte de laudă la adresa omului de cultură:

„În ultimii ani am avut șansa să fiu cu domnia sa în discuții. Un om fabulos care m-a lăsat cu o amintirea frumoasă. Citeam Nietzche pe atunci și am avut noroc, pentru că exact când a venit Vadim Tudor s-a întâmplat o defecțiune tehnică și nu puteam să luăm nimic, nici beta, nici nimic, nu mergea MCR-ul. Și stăteam față în față cu Corneliu Vadim Tudor care mă duce către Nietzche.

A fost ca ceva venit din cer! Zic: „Mamă, a intrat la mine pe ogor, pe bătătură!” Și încep să îi vorbesc despre „Calul din Torino”, iar el îmi zice…> Eu am insistat că e „Calul din Torino”, el mă contrazicea și am tot ținut-o așa. Norocul meu a fost că eu cititsem „Calul din Torino” cu o zi înaine, deci nu avea cum să fie din Milano de ieri și până azi. Și după aia ne-am cerut scuze reciproc, mai ales el mie, și am rămas într-o frumoasă relație”, a declarat Teo Trandafir în podcastul Acasă la Măruță de pe Youtube.