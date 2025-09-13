Ultima oră
Fiica lui Mugur Mihăescu s-a căsătorit. Primele imagini cu mireasa Ivona, dar şi cu celebrul socru mic. Foto
Puține evenimente adună laolaltă emoția, familia și strălucirea așa cum o face o nuntă. Atunci când protagonistă este fiica uneia dintre cele mai cunoscute figuri din divertismentul românesc, interesul publicului devine și mai mare. Într-un cadru de basm, Ivona, fiica lui Mugur Mihăescu, a spus „DA” în fața lui Dumnezeu, într-o ceremonie fastuoasă care a transformat Snagovul în centrul atenției.

O cununie religioasă de poveste la Snagov

După ce în luna iunie a avut loc cununia civilă, Ivona Mihăescu și partenerul ei, Vlad Gabura, au decis să își unească destinele și religios. La trei luni distanță, cei doi au pășit spre altar în fața familiei, a prietenilor apropiați și a sute de invitați. Decorul a fost unul spectaculos, cu accente elegante, perfect pentru un moment încărcat de emoție.

Mireasa a atras toate privirile într-o rochie special creată pentru ea, cu un design rafinat, completat de un voal lung și o coafură discretă. Vlad Gabura, alesul inimii sale, a purtat un costum clasic, elegant, care a subliniat eleganța întregii ceremonii.

Ivona Mihăescu, discreție și reușită departe de lumina reflectoarelor

Spre deosebire de tatăl ei, care a cucerit publicul prin umor și roluri memorabile, Ivona Mihăescu a ales să își construiască viața profesională într-un mod discret. De mai mulți ani, ea locuiește la Londra, unde a urmat studii universitare într-o instituție de prestigiu. Determinarea și seriozitatea au ajutat-o să își construiască o carieră solidă, departe de camerele de filmat.

Astăzi, viața ei pare să fie într-un echilibru perfect: succesul pe plan profesional este dublat de împlinirea personală, confirmată de acest pas important alături de soțul său.

Atmosferă de sărbătoare și invitați de seamă

Nunta Ivonei Mihăescu a reunit sute de persoane, de la familie și prieteni apropiați până la figuri cunoscute din lumea artistică. Printre invitați s-au numărat colegii de breaslă ai tatălui său, inclusiv Axinte, prezent împreună cu soția sa.

Evenimentul a fost marcat de momente emoționante: mama miresei, copleșită de sentimente, și Mugur Mihăescu, cunoscut pentru energia sa, s-au bucurat din plin de ziua cea mare. „Socrul mic” a fost sufletul petrecerii, distrându-se alături de invitați și trăind cu intensitate bucuria fiicei sale.

