Cum arată fata lui Mugur Mihăescu. Tânăra locuiește în Marea Britanie și s-a logodit FOTO

Mugur Mihăescu este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați actori și scenariști români, având o carieră de succes în spate, la care mulți doar visează. În vârstă de 56 de ani, acesta se poate considera un bărbat împlinit, din toate punctele de vedere. Iată cum arată fiica sa, Ivona, cea care urmează în curând să îl facă socru mic.

Mugur Mihăescu se mândrește cu o carieră de excepție, dar și cu o familie minunată. Actorul se cunoaște cu cea care îi este parteneră de viață de mai bine de 40 de ani, fiind căsătoriți de peste trei decenii. Cei doi sunt extrem de fericiți și împliniți, el spunând în mai multe rânduri că Rodica, soția lui, a fost cea mai bună alegere pentru el.

Dar artistul nu este doar un soț, ci și un tată fericit și are toate motivele din lume. Fiica lui, Ivona Mihăescu, a reușit să își consturiască o carieră de succes în Marea Britanie, acolo unde a absolvit Administrarea Afacerilor la Universitatea Bath din Somerset, Anglia, în prezent fiind angajată în domeniul imobiliarelor, în Londra.

Și iată că, recent, tânăra în vârstă de 25 de ani a fost cerută în căsătorie de către iubitul ei, Vlad Gabura. Momentul emoționant a avut loc în Anglia, acolo unde cei doi s-au stabilit împreună.

După frumoasa cerere în căsătorie, Ivona a postat o imagine pe rețelele de socializare, în care și-a anunțat urmăritorii că a spus marele ”DA”.

Invitat la podcastul lui Cătălin Măruță, membrul partidului AUR a vorbit despre soția și fiica lui, dar și despre cel mai nou membru care urmează să intre în familia lor. Astfel, acesta a spus că viitorul ginere este pe placul actorului, ba mai mult îl consideră ca un frate.

”Cert este că am împărțit cu nevastă-mea aceleași valori, aceeași creștere, avem aceleași valori familiale și atunci indiferent ce certuri am mai avut și noi, ce disensiuni, am rămas împreună. Și uite că acum vine copilul din urmă, Ivona, care are 25 de ani, care are un prieten care vine dintr-o familie la fel ca a noastră.

Mă înțeleg foarte bine cu el, zici că-i frate-miu. Eu sper să rămână împreună, acum nu decid eu, ei decid, ei știu care sunt compromisurile vieții lor. Ideea e că atunci când tragi linie după atâția ani, ca și mine, să îți dai seama că este cel mai bun lucru pe care puteai să îl faci.

Să fie femeia aia, cum am visat eu conceptul de femeie. Să fie deșteaptă, sexoasă, puternică, să-l aibă pe vino-n-coa, să fie mândră, să fie independentă, să știe să ierte, să știe să pedepsească.

Este cel mai frumos lucru pe care mi l-a putut dărui viața. A șlefuit-o viața asta și mă-sa. O venereze într-un fel pentru asta, pentru ce a putut să facă.”, spunea, în urmă cu ceva timp, Mugur Mihăescu.