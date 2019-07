Fiica lui Liviu Vârciu susține că tatăl ei este un mincinos. Dezvăluiri fără precedent despre vedeta Antenei 1

Fiica lui Liviu Vârciu aduce acuze grave tatălui său. Carmina spune că declarațiile făcute în presă de către interpret sunt departe de adevăr. De asemenea, aceasta a abordat un subiect mai sensibil ei.

Fiica lui Liviu Vârciu, dezvăluiri uimitoare despre tatăl ei

Totul a pornit de la prima etapă dificilă din viața tinerei adolescente, examenul din cadrul Evaluării Naționale. „Am dat față-n față cu Evaluarea Națională, până atunci a fost lapte și miere. Am terminat clasa a VIII-a cu 9,11, dar nu a fost un avantaj atât de mare, pentru că media anilor de gimaziu conta doar 20%., iar nota de la examen, 80%. La examen am dat-o în bară rău de tot. Lucrarea de la română mi-a fost anulată de 5 ori, dar am luat 8,40. La matematică…am dat-o în bară rău”, a susținut Carmina.

Tânăra și-a cerut scuze față de investițiile mamei sale pe meditații, pentru că tot a picat examenul. Carmina a făcut doar subiectul I și primul subpunct de la subiectul II pe foaia de examen, restul fiind scris pe ciornă, astfel că a reușit să obțină doar 4,50. Lucrul acesta a dezamăgit-o foarte mult, dar a ajutat-o să privească lucrurile altfel.

„Nu eu m-am gândit la tata, nu eu l-am sunat atunci…”

Se pare că Liviu Vârciu a mințit enorm în interviurile publice în privința situației de acasă și a situației pe care o are Carmina la școală. „Dau cărțile pe față. Nu eu m-am gândit la tata, nu eu l-am sunat atunci când a trebuit să îmi aleg totui un liceu pentru a nu rămâne pe dinafară.

Nu cred că ar fi corect față de mama să mă trezesc deodată că vreau să plec la tata. Tata a declarat că nu găsești școală particulară sub 10.000 de euro/an. Eu nu știam nimic, doar știam că merg la București, la tata. Eu nu știam că va fi vorba de un liceu privat, el a declarat asta. Mama i-a zis atunci că dacă a declarat asta, atunci să mă înscrie la un liceu particular”, a susținut Carmina, într-un vlog, pe canalul său oficial.