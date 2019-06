Fiica lui Liviu Vârciu i-a transmis un mesaj dur vedetei de la Antenă. ”E doar vina ta!”

Fiica cea mai mare a lui Liviu Vârciu, deja adolescentă în toată firea, a postat un mesaj destul de dur la adresa tatălui său. Carmina l-a făcut responsabil pe artist pentru faptul că i-a răpit cel mai important lucru, familia.

Fiica lui Liviu Vârciu, supărată foc pe tatăl ei

Carmina, fiica din primul mariaj al artistului, și-a aniversat recent ziua de naștere. Din ce în ce mai aproape de terminarea anilor adolescenței, tânăra își conturează personalitatea și înțelege din ce în ce mai bine lucrurile petrecute în copilărie. În cadrul unui mesaj de pe o rețea de socializare, postat alături de o fotografie cu părinții săi, l-a făcut pe deplin responsabil pe Liviu Vârciu pentru eșecul familial în care și-a trăit copilăria.

„Since I was little I wanted a united family to grow up with, but then I think about you dad, and remember that its not my fault because you lost something so special, its all yours (n.r.: De când eram mică, am vrut o familie unită în care să cresc, dar apoi mă gândesc la tine tată și îmi amintesc că nu e vina mea pentru că tu ai pierdut ceva atât de special, e toată doar a ta)”, a scris Carmina.

„Rămâi puternică”

Prietenii virtuali ai fetei au reacționat imediat și au încurajat-o: ”Rămâi puternică, minunato ???”, ”Felicitări mamei tale care te-a crescut și educat singură și sunt sigură că nu a fost ușor… nopți nedormite, febră, primii dințișori, grădinița , scoala, nevoi… etc. Ai lângă tine un om minunat care s-a sacrificat pentru tine… mama ta… restul e apă de ploaie ??”, ”Păcat!… Tot respectul pentru mămica ta!!! ?”, ”Superbi????. Eu am crescut fără ambii asa ca te inteleg perfect. Capul sus @carminaaaat❤❤❤❤”, au fost doar câteva din comentariile postării.

Este bine cunoscut trecutul amoros tumultos din viața lui Vârciu. Acesta are în prezent două fiice, din două relații eșuate. Artistul s-a iubit cu foc, în anii tinereții, cu Ami Teiceanu, cea care i-a adus pe lume primul copil, mai apoi cu Adelina Pestrițu, cu care a avut o căsnicie terminată prematur și cu Anda Călin, mama celei de-a doua fetițe.