Fiica lui Gică Hagi debutează ca actriță. Unde o putem vedea

Gica Hagi, mândru peste măsură de cariera celor doi copii ai săi. Fiica sportivului își va face în curând debutul ca actriță. În ce film va apărea și ce a declarat tânăra despre noul început?

Fiica lui Gigă Hagi, debut în actorie

Gică Hagi a fost mai întâi plin de mândrie datorită fiului său și a rezultatelor din fotbal, iar acum are mari emoții pentru fiica sa, Kira, care va apărea pe micile ecrane. Tânăra are 24 de ani și urmează ca toamna aceasta să-și facă debutul ca actriță. Kira Hagi va juca într-un film ce a fost regizat de către Toma Enache și care prezintă povestea unui compozitor în penitenciar.

„Am avut ocazia să fac parte dintr-un proiect datorită căruia simt că am crescut brusc cu 20 ani. Este vorba despre un film care are ca temă experimentul de la Pitești, unde s-au întâmplat lucruri atât de cumplite. Abia acum am înțeles dimensiunea acelei tragedii”, a declarat Kira Hagi, pentru Libertatea.

„Momentul acela când e rândul tău și dai mai departe”

Kira Hagi a petrecut câțiva ani buni în Statele Unite ale Americii unde a studiat intens actoria. Pentru a putea împărtăși cele învățate peste Ocean, tânăra a decis să predea un curs pentru cei dornici de a deveni actori. „ Momentul acela când e rândul tău și dai mai departe! Nu a fost ușor să accept că sunt adult, să știți! 😀Cu mult entuziasm mă pregatesc să inaugurez DALLESGO KiDS și să predau cursul de Actorie, dedicat copiilor cu vârste între 10-13 ani.

E un curs în care vom explora universul minunat al actoriei prin jocuri și exerciții care sunt sigura că îi va ajuta pe copii în toate aspectele vieții lor. Așa cum m-a ajutat și pe mine!” , este mesajul transmis de Kira Hagi, pe o rețea de socializare.