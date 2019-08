Fiica lui Gheorghe Dincă deține terenuri de 1 milion de euro. Unde sunt și cum a intrat în posesia lor

Noi detalii despre afacerile familiei Dincă! Zilele trecute au ieșit la iveală sumele exorbitante pe care nimeni nu credea că le are Gheorghe Dincă în conturi. Acum, s-a aflat că fiica acestuia, Daniela Dincă, deține terenuri în valoare de 1 milion de euro.

Daniela Dincă, terenuri în valoare de 1 milion de euro

Pe cât de popular a devenit chipul lui Gheorgeh Dincă în utimele zile, pe atât se demonstrează că viața acestuia era una paralelă față de ceea ce alegea să arate. Cu toate că acesta locuia într-o casă sărăcăcioasă și creiona o viață a unei familii mai puțin decât modestă, acest lucru este departe de adevăr. Deși mulți se așteptau ca toți copiii săi aflați peste hotare să trăiască ceva mai bine în Italia decât în România, nici nu știau, de fapt, ce afaceri extrem de bănoase are singura fiică a suspectului principal din cazul Caracal.

Daniela Bălan, după numele soțului, are 6 proprietăți în județul Arad și numeroase terenuri. Unul dintre acestea este de 10.400 de metri pătrați și are 1,4 hectare. Tot în Arad mai are un teren extravilan mult mai mare, de 20.300 de metri pătrați. La Lipova mai deține un teren extravilan cu suprafața de 21.500 de metri pătrați, aproximativ 10 hectare, iar ultimul a fost cumpărat în 2017 și are 12.100 de metri pătrați, informează Antena 3, citat de Spynews.ro. Acestea ar proveni din munca familiei de-a lungul timpului, astfel că soția și copiii lui Dincă se află de mai bine de 10 ani peste hotare. Subliniem faptul că există documente oficale care atestă că Daniela Bălan, fostă Dincă, are în posesie asemenea bunuri.

Dincă are în conturi zeci de mii de lei

Dincă arată condiții grele de trai, dar în conturi are sume de zeci de mii lei. Banii ar proveni în urma unei părți vândute din proprietatea din Caracal, parte pe care a obținut nu mai puțin de 22.000 de lei. Ei bine, se pare că familia Dincă era extrem de puțin de transparentă în ceea ce privește situația materială, conturile și bunurile deținute arătând chiar o stare finaciară pe care nu mulți o au.