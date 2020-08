Anghel Iordănescu primește o nouă lovitură. Ce a pățit omul de încredere al Gabrielei Firea

Anghel Iordănescu, 70 de ani, are probleme de sănătate. Consilierul Gabrielei Firea a acuzat simptome specifice infectării cu noul coronavirus. Mai mult, și fiica acestuia, Maria, are probleme asemănătoare. Ambii sunt la izolare în această perioadă și așteaptă rezultatele testelor pentru a afla dacă sunt infecați cu COVID-19. Anghel Iordănescu este candidat din partea PSD la Consiliul General al Primăriei Municipiului București.

Anghel Iordănescu s-a simțit rău și a avut febră, fiica sa și-a pierdut gustul și mirosul

Edi Iordănescu, fiul fostului mare jucător al Stelei, a explicat care sunt simptomele pe care le-a acuzat tatăl său. Dar insistă că pentru moment nu putem spune cu certitudine că Anghel Iordănescu este pozitiv.

„Din fericire, nu pot să confirm vestea asta (n.r. – că Anghel Iordănescu este infectat cu noul coronavirus). S-a simțit rău acum vreo 2-3 zile. Are gust, are miros, nu sunt semne clare, dar s-a simțit rău, în sensul ca l-a durut capul destul de tare și noaptea a facut și un pic de temperatură. A decis să meargă să-și facă toate analizele. Asteptăm raspunsul la toate analizele, este sub observație, sub control, i-a luat sânge, i-a facut și testul”, a declarat Edi Iordănescu la Digi Sport.

Pe 17 august, Anghel Iordănescu a fost prezent la lansarea candidaturii Gabrielei Firea pentru un nou mandat la Primăria Capitalei. În acceași încăpere s-au aflat multe nume importante din sportul românesc, cum ar fi Elisabeta Lipă, Cornel Dinu, Daniel Pancu și Dumitru Dragomir. Maria Iordănescu este în autoizolare și are, la rândul ei, câteva simptome specifice infectării cu noul coronavirus. Fiica fostului selecționer și-a pierdut gustul și mirosul.

„M-am testat ieri (n.r. – 20 august) și nu am primit rezultatul. Nu am gust și miros, în rest mă simt foarte bine. Nu am făcut febra, absolut nimic. Eu m-am autoizolat, la fel și tata. Incercăm sa îi protejăm pe cei din jur”, a explicat și Maria Iordănescu.