Fiica Danei Rogoz și-a surprins mama. Ce a făcut micuța, a topit-o pur și simplu pe vedetă

Fiica Danei Rogoz și-a surprins mama. Micuța a descoperit pentru prima dată marea, iar mama sa a fost martoră la acest moment unic din viața ei.

Fiica Danei Rogoz a fost înnebunită după nisipul mării, iar actrița a vorbit despre toate reacțiile fiicei sale, pe pagina de Facebook.

”A descoperit pentru prima oara in viata ei nisipul si marea. E atat de emotionant sa fii martor al unui astfel de moment! Nisipul i-a placut la nebunie, s-a jucat, a sapat cu manutele, l-a si gustat putin. In schimb, cand ne-am apropiat de apa, nu i-a placut deloc. Oricum, nu se punea problema sa intram. Dar valurile si zgomotele produse de acestea la mal pur si simplu n-au fost deloc agreate de papusa noastra de portelan, asa ca am stat mai departe de ele. Of, ce minune!”, a scris Dana Rogoz pe pagina de Facebook.