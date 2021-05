Ce secret a putut divulga Pavel Bartoș despre Dana Rogoz. Dovada clară că vedeta e cine susține că e

Pavel Bartoș a decis să divulge un secret despre Dana Rogoz ce îi vor face pe fani să o cunoască mult mai bine. Datorită colegului ei de la filmări, acum există dovada că actrița este chiar cine susține că ea, iar provocările pe care le întâlnește în viața de zi cu zi nu sunt deloc ușoare.

Pavel Bartoș, dezvăluiri uimitoare despre Dana Rogoz. Ce a spus de ea la televizor

Pavel Bartoș și Dana Rogoz sunt colegi pentru un lungmetraj filmat în Slovacia. Cei doi muncesc foarte mult, iar actrița a decis să își ia fiica alături de ea, în timp ce restul familiei a rămas în România. Micuța Lia o însoțește la filmări, iar Pavel a mărturisit că vedeta nu are bonă decât atunci când filmează. În rest, actrița are grijă singură de fiica ei, demonstrând că nu are pretenții și este un om simplu, ce face față provocărilor grele.

„Ideea este că ea avea o bonă doar la cadru. Adică era o femeie în echipă care ajuta, dar în rest, doar ea făcea tot. (…) Niște actori extraordinari, sperăm ca filmul să apară în decembrie. Depinde și cum se deschid sălile. (…) Noi am dat drumul la teatru, dar jucăm cu 30%. S-ar putea să fie 50%, dar nu putem să pregătim tot de pe o zi pe alta. Îmi era dor.”, a spus Pavel Bartoș pentru Cătălin Măruță.

Cum a petrecut Pavel Bartoș sărbătorile

Astăzi, 13 mai, Pavel Bartoș a fost invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță, numită ‘La Măruță’ și difuzată la PRO TV. Acesta a povestit și cum a petrecut Paștele, explicând că nu se vede în alt loc de sărbători decât acasă, alături de familie, chiar dacă trece printr-o perioadă foarte ocupată a vieții sale.

„Sărbătorile, Crăciunul, Paștele sunt doar în familie. Am ajuns la ora 6 în aeroport, ne-am pregătit, ne-am dus la seara de înviere. Duminică am ciocnit ouă, iar luni înapoi la filmări.”, a spus acesta.

Provocare pentru Pavel Bartoș. Toată lumea a rămas cu gura căscată

Cătălin Măruță nu l-a lăsat pe actor să plece fără a răspunde unei provocări ce l-a pus în dificultate. Starului i s-au prezentat mai multe fotografii din filme, iar el a trebuit să se comporte ca și cum ar fi actorul principal și să își aleagă o parteneră din diferite domenii.

Cu acestea fiind spuse, La ‘Frumoasa și bestia’, el a ales-o pe Ramona Păun. La ‘Bonnie and Clyde’ a preferat-o pe Elvira Deatcu. La ‘Liceeni’, Pavel Bartoș a mers pe Cristina Bâtlan. În ‘Doamna și Vagabontul’ alături de el ar juca Cristina Neagu, iar în ‘Laguna Albastră’, peliculă filmată pe o insulă pustie, el ar sta cu Dana Rogoz. Surpriza a venit la filmul ‘Mr. and Mrs. Smith’, unde actorul a numit-o pe Sofia Vicoveanca, iar pentru scenele de amor pe Vlăduța Lupău.