Fiica cea mare a lui Liviu Vârciu este incredibil de frumoasă. Cine este mama Carminei și cu ce se ocupă

Fiica cea mare a lui Liviu Vârciu este incredibil de frumoasă. Cu ce se ocupă adolescenta în timpul liber și cine este mama ei?

Carmina, fiica cea mare a lui Liviu Vârciu, este incredibil de frumoasă

Liviu Vârciu a trecut prin peripeții în dragoste, dar astfel a reușit să aibă și două comori. Dintr-o relație mai veche, cu Ami Teiceanu, din vremea când făcea furori cu formația L.A, a reieșit Carmina, în vârstă de 17 ani acum, iar din actuala relație cu Anda Călin o are pe Anastasia, de aproape doi ani. Fanii o pot vedea pe cea mică adesea, căci Anda o fotografiază cât e ziua de lungă și postează totul pe rețelele de socializare.

În schimb, Carmina, adolescentă în toată regula, se ocupă singură de acest lucru, ba chiar are și un cont pe Youtube unde se filmează în diferite ipostaze: gătind, povestind, făcând diferite farse oamenilor. Așadar, fata are o viață socială activă și în mediul online, așa cum fac majoritatea tinerilor de vârste apropiate. Din clipurile publicate, putem observa că fiica cea mare a lui Vârciu are o pasiune și pentru machiaj, domeniu pe care îl preferă și mama sa. De altfel, nu doar acest aspect le aduce împreună pe cele două, ci și similitudine rar întâlnite între o mamă și fiica sa, dacă luăm în considerare faptul că în popor se spune că fetele seamănă cu tații lor.

Cine este mama Carminei?

Pe numele său Ramona Teiceanu, numită de prieteni Ami, este originară din Arad. Femeia avea doar 22 de ani atunci când a rămas însărcinată, iar Liviu era un tânăr rebel. În pofida vârstei fragede, a preferat să păstreze sarcina. Ulterior, cei doi s-au despărțit. Ami era un fotomodel apreciat la vremea respectivă, dar a trebuit să renunțe la cariera sa pentru a o putea crește pe Carmina. Adolescenta i-a fost aproape mamei în prima parte din viață și a locuit în Arada, iar de ceva vreme s-a îndreptat spre tatăl său și a venit în Capitală, pentru a-și continua studiile.