Fiica Anamariei Prodan, reacție stupefiantă la adresa lui Reghecampf, după ce a recunoscut că a ajutat-o VIDEO

După ce Laurențiu Reghecampf a povestit că le-a ajutat pe Sarah și pe Rebecca foarte mult în timpul căsniciei cu mama lor, spunând că le-a cumpărat un apartament de lux și le-a oferit bani, uneori chiar mai mult decât și-ar fi ajutat proprii copii, Rebecca Dumitrescu, fiica Anamariei Prodan, a făcut un gest pe Instagram. Astfel, ea a publicat o fotografie în care are un semn obscen cu degetul din mijloc, însă a scris și câteva cuvinte.

„Asta e tot ce am de spus”, a spus Rebecca Dumitrescu la o fotografie care ar fi fost postată cu dedicație directă către Laurențiu Reghecampf, pentru interviul dat în podcastul la care a fost invitat.

„Le-am spus tuturor că pentru fiecare am să fac când vine momentul. Rebecca avea nevoie. De ce? Era la facultate, trebuia să o ajutăm să ajungă mai sus, meseria pe care și-a ales-o ea este o meserie foarte grea, avea nevoie de ajutor, are nevoie de finanțare, are nevoie să stea între oameni influenți. Vrea să facă tot felul de nebunii și ai nevoie de bani.

A vrut să-și facă o colecție de haine, i-am dat bani”, a spus Laurențiu Reghecampf în podcastul Acasa La Măruță.